Caracciolo: “PD bussola della coalizione, lavoriamo al servizio dei pugliesi”

Bari, 02 marzo 2021. “Il Pd è la bussola della coalizione di governo regionale, stiamo svolgendo questo ruolo con coesione ed unità di intenti lavorando al servizio della comunità pugliese”. Con una conferenza stampa nell’atrio del palazzo del consiglio regionale il presidente del gruppo PD ed i consiglieri regionali dem hanno illustrato le attività svolte in questi primi 4 mesi di consiliatura.

“Le proposte di legge presentate sono sei e ci tengo a sottolineare – afferma Caracciolo – che sono state sottoscritte da tutti i componenti del gruppo. Dal contrasto alla povertà educativa (tema sul quale abbiamo presentato un documento al presidente Emiliano e che sarà presto discusso in consiglio regionale), passando per l’obbligo di screening per diagnosticare la SMA, l’implementazione delle rete per rispondere ai bisogni terapeutico-riabilitativi degli utenti con disagio psichico senza dimenticare il Piano Casa e la legge sull’accesso alla direzione alle agenzie di viaggio fino ad arrivare alla nuova legge sulla formazione dei medici, abbiamo cercato di rispondere in maniera eterogenea ai bisogni dei pugliesi”.

“I primi mesi di lavoro svolto rappresentano l’avvio dell’ambizioso percorso che abbiamo intenzione di portare a termine. Il futuro – conclude il capogruppo PD – è rappresentato dal Recovery Plan, al Partito Democratico toccherà ancora una volta svolgere, al fianco del presidente Emiliano, il ruolo di guida per la coalizione in questa delicata fase di transizione con la Puglia ed il Sud al centro di un programma di rilancio e rinascita post pandemica”.