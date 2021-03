Covid, Bordo “Governo rafforzi subito misure contenimento”

Manfredonia, 02/03/2021 (Agenzia Nova) – Per il vicepresidente del gruppo Partito democratico alla Camera, Michele Bordo, “forse è il caso che il governo agisca subito con il rafforzamento delle misure di contenimento, se è vero che l’impatto delle varianti sulla curva del contagio rischia di rendere molto difficili le prossime settimane.

Sarebbe un errore, visto il trend di crescita dell'infezione per i prossimi giorni di cui parlano gli esperti – continua il parlamentare in una nota -, se arrivassimo tardi e senza adeguati interventi di prevenzione. Meglio allora fare qualche altro sacrificio adesso che rischiare di non avere una situazione di, quando tra l'altro saremo nella fase più avanzata della campagna di vaccinazione". L'esponente del Pd conclude: "A mio avviso è opportuno che il governo assuma decisioni immediate per evitare che l'emergenza sanitaria possa nei prossimi giorni diventare ancora più grave".