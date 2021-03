Covid, medico laureato a Foggia “A Londra meglio grazie a vaccinazione di massa”

Londra, 02/03/2021 – (adnkronos) In Gran Bretagna è stato ”fondamentale il dialogo e il coordinamento tra la squadra vaccinale imponente messa in piedi tra fine dicembre-inizio gennaio e i medici di base per raggiungere la popolazione”. Tanto che a risultare ”vincente” è stato ”l’aspetto organizzativo” della campagna contro il coronavirus, che potrebbe essere preso da modello, ”anche dall’Italia”.

Lo spiega all’Adnkronos la dottoressa Roberta Forlano, internista presso l’Imperial College di Londra e laureata all’Università di Foggia. ”E’ in atto un grandissimo sforzo vaccinale”, prosegue, affermando che ”personale medico e paramedico è stato preparato per potere eseguire i vaccini in vari punti, comprese farmacie e dai medici di base oltre che negli ospedali”. E hanno ”dialogato con i medici di base, che hanno accesso alle cartelle cliniche dei loro pazienti”. Forlano, che lavora per il Nhs, il Sistema sanitario nazionale inglese, parla di ”situazione decisamente migliorata in Inghilterra”, dove ”il trenta per cento della popolazione è stato vaccinato con la prima dose” e si è registrata una ”netta riduzione dei ricoveri negli over 70”. In generale, ”si è ridotta la trasmissione del virus. Anche per le restrizioni” messe in atto dal governo di Londra, che da prima di Natale ha messo il Paese in lockdown. (adnkronos)