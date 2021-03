Covid Puglia, crescita variante inglese. Lopalco “E’ terza ondata”

Bari, 02/03/2021 – (repubblica) Anche in Puglia cominciano a registrarsi i primi segnali della terza ondata. A confermarlo è l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco: “Siamo all’inizio di una terza ondata. Si nota più in altre Regioni che da noi, al momento. L’impatto di questa nuova recrudescenza della pandemia dipenderà in buona parte dalla velocità delle vaccinazioni”. Intanto i segnali che arrivano dai bollettini quotidiani sono preoccupanti. Il peggioramento è diventato evidente a partire dalla settimana scorsa, durante la quale si sono registrati 942 casi, pari al 24 per cento in più rispetto ai casi registrati nella settimana precedente, quando la media era stata di 758 nuovi positivi. Non è un caso se cresce anche il rapporto fra positivi e totale dei tamponi effettuati: 10,58 per cento contro 8,9 per cento della settimana precedente. Di questo passo anche la Puglia potrebbe dire addio alla zona gialla a partire dalla prossima settimana: “Se c’è un aumento repentino dei casi — fa notare l’assessore — è probabile che sia a rischio anche la tenuta della zona gialla per la prossima settimana” (repubblica)