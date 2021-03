Covid, “Un giovane figlio della Nostra Peschici non c’è più”

Peschici, 02/03/2021 – “Matteo Forte, giovane figlio della Nostra Peschici, non c’è più. Il Covid lo ha strappato agli affetti della Sua Famiglia e di quanti gli volevano bene. Tanto vorrei dire. Dolore, sofferenza e rabbia confondono, in questo momento, il mio cuore e la mia mente. Chiedo a tutti di stringersi con me in un unico grande abbraccio con la Famiglia e di onorare la sua memoria in maniera autentica, composta e rispettoso silenzio, così come si conviene ad una Grande Comunità come quella Peschiciana. Matteo, la Vita eterna e l’eterna Felicità ti attendono”.

Lo riporta il sindaco di Peschici Francesco Tavaglione.