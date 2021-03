Dpcm: scuole chiuse in zona rossa, nelle gialle decidono enti locali

Bari, 02/03/2021 –(quotidianoitaliano) Si è tenuto questa mattina un incontro tra il Governo e i presidenti delle Regioni, per discutere del nuovo dpcm che verrà presentato questo pomeriggio in conferenza stampa dai ministri Speranza e Gelmini. Fumata grigia per quanto riguarda il mondo della scuola.

Il Governo ha infatti deciso di chiudere tutti gli istituti nelle zone rosse, mentre per zone gialle e arancioni toccherà ai presidenti delle regioni e ai sindaci intervenire qualora lo ritenessero necessari, in base all’andamento della curva epidemiologica. Una scelta che non è stata accolta di buon grado dai governatori, su tutti Emiliano.

Dopo le tante polemiche scoppiate in Puglia per le sue ordinanze, il presidente della Regione Puglia avrebbe voluto passare la “patata bollente” al Governo, un po’ come fatto dallo stesso governatore nei confronti dei genitori in queste ultime settimane. (quotidianoitaliano)