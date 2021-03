Foggia, al posto dei tamponi i test col prelievo di saliva

(gazzettadelmezzogiorno, 02.03.2021). FOGGIA – La saliva al posto del tampone faringeo. L’unità operativa di Malattie infettive del Policlinico di Foggia, diretta dalla prof. Teresa Santantonio ha in corso uno studio per confrontare sensibilità e specificità del test salivare rispetto al classico tampone naso-faringeo, per evidenziare l’eventuale presenza di virus SARS-CoV-2 nella saliva, rispetto al tampone nasofaringeo e, inoltre, valutare la presenza di anticorpi specifici nella saliva durante la malattia e nei successivi controlli dopo la malattia.

La durata dello studio, iniziata a febbraio, sarà di un anno e saggerà le risposte ai due test confrontati di persone con diagnosi documentata o sospetta di infezione da SARS-CoV-2.