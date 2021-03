Foggia, omicidio tabaccaio: presunto assassino resta in silenzio

Foggia, 02/03/2021 – (gazzettamezzogiorno) Si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande di pm e gip del Tribunale per i minorenni di Bari, il diciassettenne foggiano rinchiuso dal 25 febbraio nel carcere minorile «Fornelli» del capoluogo regionale in quanto ritenuto il rapinatore-killer che accoltellò ripetutamente al volto Francesco Traiano, il trentottenne titolare del bar-tabaccheria «Gocce di caffè» di via Guido Dorso ferito il pomeriggio del 17 settembre 2020 durante una rapina e morto agli ospedali riuniti il 9 ottobre dopo 22 giorni di coma.

L’indagine denominata «Destino» condotta dagli agenti della sezione antirapina della squadra mobile, e coordinate dalle Procure di Foggia e del Tribunale per i minori di Bari, è sfociata nel blitz del 25 febbraio con l’emissione di 5 ordinanze cautelari: 4 (3 in carcere e 1 ai domiciliari) del gip del Tribunale dauno Armando Dello Iacovo ; e la quinta della collega Patrizia Famà del Tribunale per i minorenni nei confronti del diciassettenne foggiano. (gazzettamezzogiorno)