Foggia Riuniti, Covid: muore paziente molisano, il terzo in un mese

Foggia, 02/03/2021 (isnews) A distanza di 24 ore dalla triste notizia del decesso di un 73enne di San Martino in Pensilis all’ospedale di Foggia, si è appreso di un’altra morte avvenuta nelle ultime ore nello stesso nosocomio, che riguarda ancora una volta una paziente originaria del Comune bassomolisano. Si tratta di una 87enne trasferita nei giorni scorsi a Foggia in seguito all’aggravamento delle sue condizioni di salute. La donna è spirata nel reparto di terapia intensiva. In meno di una settimana sono stati tre i decessi di pazienti molisani avvenuti agli Ospedali Riuniti di Foggia, giovedì scorso aveva perso la battaglia contro il virus un 62enne di Santa Croce di Magliano.(isnews)