Libri sulla pandemia. Le 15 lezioni di Edgar Morin: la sfida ecologica (II)

Un’altra sfida (la sesta) che la pandemia ha fatto venire a galla, e sulla quale il libro di Edgar Morin si sofferma, è quella ecologica. A dire il vero essa circolava già da tempo, agitando le acque anche nei rapporti internazionali, imponendo protocolli che venivano puntualmente disattesi dagli stessi che li avevano sottoscritti. Ma in questo tempo sospeso la questione ecologica si è imposta in modo più preponderante. La pandemia, infatti, sembra abbia accorciato i tempi e messo a fuoco alcune necessità che già da tempo andavano prese seriamente in considerazione. Non è stato certo il Covid-19 a crearli, ma con esso si sono sicuramente acuiti. E’ questo aver scoperchiato problemi taciuti, o fintamene ignorati o sottovalutati, fa più problema rispetto ai nuovi problemi emersi.

Infatti, scrive Morin, “Abbiamo potuto constatare che, durante il blocco dei trasporti e delle attività industriali, l’aria è tornata pura, la natura sembrava rinascere. L’abbandono dell’auto durante i mesi di confinamento potrebbe portare a una disintossicazione, restringendone l’uso agli spostamenti fuori città”. Come a dire che, se per noi questo anno pandemico è stato un periodo fatto di rinunce e di reclusione, di perdite e di sospensioni, per la natura, al contrario, è stato invece un anno di liberazione, di rinascita e di espansione. Si potrebbe a riguardo scrivere un libro dal titolo “Covid-19: ovvero la natura liberata”.

Pare che, se per noi umani il virus stia assumendo la veste di grande fustigatore venuto per punire la nostra arroganza e la nostra avidità nei confronti del pianeta terra, al contrario, agli occhi della natura e delle altre specie, esso appare piuttosto come liberatore, una sorta di messia biblico venuto a liberare le altre creature dalle grinfie economicistiche ed egoistiche dell’attuale turbocapitalismo, che avido e bulimico, in nome di un benessere materiale a tutti i costi, e di un progresso sempre più esponenziale (a dire il vero solo di matrice occidentale), ha perso il senso della misura e che pertanto non si ferma davanti a nulla.

Questa pandemia è l’occasione – non per virtù ma per necessità – che ci può costringere a rivedere in modo radicale il nostro rapporto con l’ambiente e con le altre specie viventi, con la biodiversità, con gli effetti che l’inquinamento sta avendo a causa dei grandi, e per certi aspetti irreversibili, cambiamenti climatici. Saremo capaci di accettare questa sfida? Potremmo imparare la lezione da quello che oserei definire “messianismo ecologico”?

Scrive Morin “Abbiamo potuto, durante la crisi, consumare solo l’indispensabile; saremo di nuovo soggiogati dalla pulsione consumistica, a sua volta stimolata da pubblicità onnipresenti? Alcune misure e abitudini, soprattutto alimentari, acquisite durante il confinamento potrebbero essere mantenute per contribuire a quella che è detta transizione ecologica e che costituirebbe una rivoluzione non violenta di civiltà”.

A dire il vero, già nel 2015 – anche se da una prospettiva diversa rispetto a quella di Morin, più teologica e antropologica – Papa Francesco, nella sua enciclica dal titolo suggestivo “Laudato sii”, aveva richiamato la necessità, non più procrastinabile, di praticare un’ecologia che fosse intesa non soltanto in senso ambientalistico, ma alla luce di una visione “integrale”, cioè capace di comprendere una “ecologia umana”, che a sua volta potesse includere al suo interno una “ecologia urbana”, “sociale”, addirittura una “ecologia delle istituzioni”, fino ad estendersi ed abbracciare una “ecologia del corpo”. Solo che per fare questo scrive il Papa in questa enciclica è necessario che noi umani passiamo da un atteggiamento di padronanza (e di tracotanza) a uno di custodia caratterizzata da due categorie che proprio questa pandemia pare abbia rispolverato: la responsabilità e la cura. Insomma dobbiamo abbandonare il modello del Prometeo scatenato di sofocliana memoria e adottare il modello adamitico della terra come giardino da custodire e coltivare.

La questione, tuttavia, non è solo politica, come molti credono, ma ancor più pedagogica, nel senso che investe tutti i luoghi di formazione, e non solo la scuola. Già in altri due famosi libri, uno più antropologico, del 1993, dal titolo “Terra-Patria” (Raffaello Cortina Editore, 1994) e l’altro, più pedagogico, dal titolo I sette saperi (Edizioni Cortina, 2001), Morin aveva messo in evidenza che nel percorso educativo delle nuove generazioni uno dei saperi che bisognerebbe insegnare è quello il cui obiettivo è far maturare “L’identità terrestre” intendendo con questa l’interdipendenza che esiste tra “storia umana” e “storia della terra”, tanto che egli parla tranquillamente di una “storia dell’era planetaria” che inizia nel XVI secolo con la comunicazione fra tutti i continenti, e che serve a mostrare come tutte le parti del mondo siano divenute intersolidali, senza tuttavia occultare le oppressioni e le dominazioni che hanno devastato e ancora devastano l’umanità. Perché ormai formiamo una stessa “comunità di destino”.

La pandemia ha fatto venire alla luce il fatto che siamo tutti tenuti insieme da un legame invisibile di interdipendenza. Come dice il Papa al n. 117 dell’enciclica “Laudato sii”, “Tutto è connesso”. Siamo quindi tutti collegati, non solo noi umani, ma siamo intimamente uniti anche con le altre specie viventi del pianeta, per cui costituiamo un’unica e grande realtà o famiglia. Ecco perché dovremmo cominciare a pensare secondo un’ottica planetaria che è molto più che pensare secondo il punto di vista adottato dal processo di globalizzazione.

Anche Giaccardi e Magatti, nel loro libro sulla pandemia, dal titolo Nella fine l’inizio, alludono a tale sfida, richiamano l’«effetto farfalla» che pone la questione se «può, il batter d’ali di una farfalla in Brasile, provocare un tornado in Texas» (come recitava il titolo di una conferenza di Edward Lorenz). Non si tratta solo di una metafora per definire l’interconnessione globale bensì, letteralmente, una questione di vita e di morte.

Questa interconnessione la spiega molto bene ancora una volta Papa Francesco quando nella Laudato sii scrive: “Quando parliamo di ambiente facciamo riferimento anche a una particolare relazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. Le ragioni per le quali un luogo viene inquinato richiedono un’analisi del funzionamento della società, della sua economia, del suo comportamento, dei suoi modi di comprendere la realtà. Data l’ampiezza dei cambiamenti, non è più possibile trovare una risposta specifica e indipendente per ogni singola parte del problema. È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura” (n. 139).

Insomma, questa pandemia ci sta facendo comprendere che non siamo individui isolati socialmente né ecologicamente, ciascuno nella sua bolla di immunità, ma persone in relazione (col vivente di cui siamo parte, insieme al virus), ciascuno con il suo carico di responsabilità. Non rispondere a tutti e a tutto (clima, ambiente, risorse, specie viventi, biodiversità….) significa che, anche se supereremo questo virus, di certo permetteremo ad altri virus di venirci a trovare in un futuro non molto lontano. Solo che, quando di nuovo questo accadrà, non avremo più alcuna scusa, né potremo dire che si tratta di un imprevisto che non ci aspettavamo.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 02 marzo 2021