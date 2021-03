Manfredonia, Covid: docente positivo, disposta sanificazione scuola

Manfredonia, 02/03/2021 – “Oggetto: Accertamento positività plesso “Croce”. In seguito a comunicazione ricevuta relativa all’accertamento di un caso di Sars-Cov2-positivo di un docente del plesso “Croce”, si è provveduto nella giornata di ieri 1 marzo 2021 ad inviare al Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia, sezione di Manfredonia, l’elenco dei contatti nella classe interessata, al fine di poter consentire l’avvio della anamnesi epidemiologica e di predisporre il corretto percorso diagnostico/terapeutico.

In via cautelativa è già stata effettuata sanificazione straordinaria dei locali scolastici interessati. Si ricorda che in presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP (Dipartimento di Prevenzione) della ASL:

– occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di ‘contact tracing’ (ricerca e gestione dei contatti);

– provvedere alla prescrizione della quarantena per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti di un caso confermato COVID-19.

In attesa di eventuali ulteriori disposizioni al riguardo, si confida nella consueta, fattiva collaborazione”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Miriam Totaro