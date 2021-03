Manfredonia, rapina a tabaccheria in via San Francesco: ad agire 2 ragazzi

(STATOQUOTIDIANO, ore 21). Manfredonia, 2 Marzo 2021. Rapina in una tabaccheria in Via San Francesco a Manfredonia. Sul posto gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Gli autori della rapina sembrerebbero due giovani. Non risultano feriti

Seguono aggiornamenti.