Manfredonia, “realtà locale ancora segnata dalla malavita organizzata”

Manfredonia, 02/03/2021 – “IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto, in data 22 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Manfredonia (Foggia) e’ stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto a riposo dott. Vittorio Piscitelli, dal viceprefetto a riposo dott.ssa Francesca Anna Maria Crea e dal dirigente di II fascia Area I dott. Alfonso Agostino Soloperto; Constatato che non risulta esaurita l’azione di recupero e risanamento complessivo dell’istituzione locale e della realta’ sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata; Ritenuto che le esigenze della collettivita’ locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalita’ e restituisca efficienza e trasparenza all’azione amministrativa dell’ente; Visto l’art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2021; Decreta: La durata della gestione del Comune di Manfredonia (Foggia), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, e’ prorogata per il periodo di sei mesi“.

Fonte: Gazzetta Ufficiale