Nicola Gatta: “A Candela una nuova area per lo sviluppo aziendale

Candela (Fg) – A Candela, l’Amministrazione Comunale continua a lavorare per lo sviluppo e il potenziamento dell’area a ridosso del casello autostradale.

Dopo il progetto per la realizzazione del Terminal Bus Intermodale, si stanno mettendo a punto nuovi piani rivolti alla creazione di attività imprenditoriali nel territorio. L’occasione, questa volta, viene dagli 11 ettari di terreni acquisti, nel 2019, dalla Provincia di Foggia e rientranti nell’area di Villa Torre Bianca, da destinare ad aziende interessate ad investire nell’area. Al fine di individuare possibili opportunità di sviluppo, l’Amministrazione Comunale di Candela ha provveduto ad emanare un Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse alla localizzazione di imprese per attività imprenditoriali: l’obiettivo è quello di capire quali possono essere le aziende interessate a sviluppare la propria attività in un’area strategica, in quanto importante snodo viario che collega Puglia, Basilicata e Campania. L’acquisizione della manifestazioni di interesse permetterà di individuare informazioni utili da utilizzare nel redigendo PUG con tipizzazione urbanistica dell’area.

‘Abbiamo acquisito i terreni di Torre Bianca in un’ottica di potenziamento e sviluppo dell’area.’ – ha dichiarato il Sindaco di Candela, Nicola Gatta ‘I terreni ricadono in una zona, a nostro parere, ad alto potenziale di sviluppo per le imprese, perché snodo di principali arterie viarie, in primis la A16. Basta guardare solo i dati di transito del casello autostradale per rendersi conto dell’importanza strategica di quest’area. Va considerato, poi, che il nostro territorio, per la sua posizione a ridosso tra Puglia, Campania e Basilicata rappresenta un importante punto di riferimento lungo itinerari produttivi legati al grano, al pomodoro e all’industria automobilistica, con l’indotto di San Nicola di Melfi a soli 20 km.’

Tutto il materiale informativo, l’avviso pubblico e il modello per la manifestazione di interesse sono scaricabili dal sito ufficiale del Comune di Candela all’indirizzo http://egov.hseweb.it/candela/hh/index.php