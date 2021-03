Pericoloso inseguimento nel Foggiano: arrestato 37enne del Ghana

I carabinieri della Stazione di Stornarella hanno arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale un 37enne del Ghana, già noto alle forze dell’ordine. Alcuni giorni fa, in via Fieramosca, l’uomo, al volante di una Volkswagen Passat, alla vista dell’autovettura militare, si è dato repentinamente alla fuga, non ottemperando all’alt dei carabinieri ed innescando un pericoloso inseguimento che, con manovre azzardate, ha creato una situazione di generale pericolo per le vie del Comune dei cinque reali siti.

L’uomo, durante l’inseguimento, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito fuori strada. Ha quindi proseguito la fuga a piedi fin quando non è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri.

Dopo averlo identificato, i militari hanno accertato che lo stesso era sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita e che il veicolo era privo di copertura assicurativa. Il 37enne è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stato associato alla casa circondariale di Foggia. La sua autovettura è stata sottoposta a sequestro.

Dopo la convalida dell’arresto, il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto nei confronti dell’indagato l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora a Cerignola.