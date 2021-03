Una mattinata all’insegna del bene, quella trascorsa oggi, martedì 2 marzo.

L’Associazione “Mirko Valerio Emanuele” ha effettuato, nella città di Torremaggiore, la donazione di un defibrillatore che è stato posizionato in via Einaudi, 1, nei pressi della Brums.

È stata un’iniziativa assai lodevole resa possibile sia grazie all’intraprendenza di Carmen Riccio, Presidente dell’Associazione “Mirko Valerio Emanuele”, che alla collaborazione della Conad e della Brums di Torremaggiore.

Entrambe le attività commerciali si sono date molto da fare attraverso la vendita di prodotti, il cui ricavato ha aiutato a raggiungere la somma necessaria per l’acquisto del defibrillatore.

All’evento intitolato “DONA UN BATTITO” erano presenti diverse autorità istituzionali, quali: l’Assessore alle Politiche della Famiglia, Lucia Di Cesare; Ilenia Coppola, Assessore all’Associazionismo; Anna Lamedica, Presidente della sezione locale “Avis” ed Antonella Montanaro, in rappresentanza dell’Associazione “Sacco e Vanzetti” e dell’Associazione Culturale “Il Baffo”.

Nel pomeriggio don Francesco De Vita, con una piccola cerimonia in onore del piccolo Mirko, ne ha celebrata la benedizione.

Ricordiamo che al piccolo Mirko Valerio Emanuele venne diagnosticata una sindrome molto rara, di tipo evolutivo, non riconosciuta dallo Stato e nemmeno tenuta in considerazione dalla ricerca ufficiale, la PEARSON, una malattia che colpisce i mitocondri delle cellule.

Il 2 Marzo del 2000 è il giorno più devastante. Mirko diventa un Angelo ed indossa le ali del Paradiso. “TUTTO FINIVA…, ma TUTTO RICOMINCIAVA”, è la frase citata da Carmen, la mamma di Mirko che continua ad elargire tanto bene, proprio come avrebbe voluto suo figlio.

“Ancora oggi combattiamo per saperne di più, ed è per questo motivo che ho deciso di costituire un’Associazione in ricordo del mio dolce amore Mirko e spero di aiutare tante altre persone che soffrono, non solo a causa di malattie, ma anche per povertà, per emarginazione e per tanti altri problemi. Così facendo posso mantenere la promessa fatta al mio bambino: aiutare tutti coloro che soffrono, perché la vita è bella, nonostante tutto, e bisogna viverla pienamente anche di fronte a tante difficoltà. La mia vita ‘è stata’, ‘è’, e ‘sarà’ bella perché io posso, perché io voglio, perché io so di poter fare del bene…almeno ci provo”, continua a dichiarare amorevolmente Carmen Riccio.

A cura di Elisabetta Ciavarella, Torremaggiore 02 marzo 2021