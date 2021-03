Torremaggiore, “Educare in Comune”: l’importanza del “Fare rete”

La collaborazione a volte diventa un obiettivo molto difficile da raggiungere, a causa delle diverse dinamiche o dei modi di pensare che possono non sempre collimare. Ebbene, nella cittadina di Torremaggiore, il Primo Cittadino, il dr. Emilio Di Pumpo, proprio questa mattina, martedì 2 marzo, intesse un elogio meritato, dichiarando tramite la propria pagina ufficiale: “Alle Scuole Pubbliche e Private, alle Associazioni locali e non, alla Parrocchia e alle Cooperative di servizi, che hanno partecipato con così grande entusiasmo e competenza al tavolo di co-progettazione, articolato in quattro incontri, va il più sentito ringraziamento”.

All’encomio del Sindaco si aggiungono quelli dell’Assessore alle Politiche della Famiglia, Lucia Di Cesare, dell’Assessore all’Associazionismo, Ilenia Coppola, nonché dell’intero corpo amministrativo.

“EDUCARE IN COMUNE, Start & Go!”, esordisce il Primo Cittadino, comunicando dunque l’adesione al Bando “Educare in Comune”, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia ed informando altresì dell’avvenuto inoltro dei progetti: “Ricostruire Relazioni” (area Famiglia come Risorsa) ed “Emozioni in Circolo” (area Relazione ed Inclusione).

Con soddisfazione egli puntualizza ancora che: “Si è trattato di un percorso di denso lavoro, improntato all’analisi attenta dei bisogni del nostro tessuto sociale e alla condivisione di idee e prospettive”.

“Il Comune di Torremaggiore ed i partners della Comunità Educante locale hanno egregiamente assolto al loro ruolo, dando vita a due progetti di ampia visione, attraverso cui si auspica di fornire una risposta adeguata al contrasto della povertà educativa, sempre più diffusa nelle maglie del nostro territorio, anche a causa dei crescenti disagi connessi alla pandemia da Covid 19. Il primo grande successo è stato già ottenuto, quale l’evidente capacità di ‘Fare Rete’ tra Ente Comunale e Comunità Educante, con la prospettiva di trarre proficui risultati da una collaborazione fattiva e costruttiva a vantaggio della nostra città”, conclude il Sindaco Di Pumpo, con un plauso benaugurante.