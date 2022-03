Bari, petizione online per togliere targa di Putin accanto a San Nicola

Foggia, 2 marzo 2022, (Rainews) – Rimuovere la targa con dedica di Vladimir Putin vicina alla statua di San Nicola a pochi passi dalla Basilica a Bari. E’ questo l’intento della petizione lanciata su Change.org e indirizzata al Consiglio regionale della Puglia dal cittadino barese Antonio Caso, studente e blogger, firmata finora da quasi 11 mila persone.

La targa fu donata dal leader della Federazione russa alla città. In quella dedica Putin si rivolge ai cittadini baresi con queste parole: ”Possa questo dono essere testimonianza non soltanto della venerazione del grande Santo da parte dei Russi ma anche della costante aspirazione dei popoli dei nostri paesi al consolidamento dell’amicizia e della cooperazione”.

“La Puglia intera – si leggeva nella prima versione della petizione – è, da sempre, legata alla Federazione Russa e alla cultura russa per legami e affinità storiche, culturali ed economiche. Ciò nonostante, da pugliese, avere una dedica di Vladimir Putin, dopo quanto accaduto in Ucraina, davanti a uno dei monumenti religiosi più importanti della regione è un’onta agli occhi del mondo e di tutti i turisti che visitano ogni anno la nostra regione”.

Il messaggio iniziale della petizione è stato poi aggiornato e modificato in questo modo: “Venga immediatamente eliminata la targa firmata da Vladimir Putin e venga sostituita da un messaggio di pace e amicizia con la popolazione russa che, in questi giorni, sta dando prova di grandissimo coraggio manifestando in numerosissime città contro l’invasione di Putin, con la popolazione ucraina che sta facendo scudo con i suoi corpi e il suo coraggio all’intera Europa, con quella georgiana e bielorussa che hanno pregato insieme, proprio a San Nicola, per la fine dell’invasione. A loro andrà sempre il sostegno e l’amicizia del popolo pugliese”.

Nei giorni scorsi il sindaco di Bari Antonio Decaro si è recato nella piazza della Basilica di San Nicola per deporre proprio ai piedi della statua del santo patrono della città una composizione di fiori dei colori della bandiera della Repubblica Ucraina in segno di solidarietà con la popolazione di quel Paese colpita dall’attacco russo, ricordando che San Nicola è ”il Santo del dialogo, dell’incontro e della fratellanza, il Santo che unisce e non divide” e per esprimere il suo dissenso ”per l’aggressione militare perpetrata nei confronti dell’Ucraina e per manifestare sentimenti di vicinanza e di trepidazione al suo popolo”.(Rainews)