Comitato VolaGinoLisa: “Parola d’ordine ottimismo!”

Statoquotidiano.it, Foggia, 2 marzo 2022 – «Ottimismo! La parola d’ordine del Comitato “Vola Gino Lisa” alla luce dei positivi riscontri odierni in seguito ai lavori della Seconda Commissione Consiliare della Regione Puglia convocata dal Presidente Antonio Tutolo e tenutasi stamattina in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza.

Durante i lavori Consiliari si è tenuta l’Audizione del Vice Presidente della Regione Puglia Avv. Raffaele Piemontese e il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia S.p.A. dott. Antonio Vasile: “prospettive di sviluppo dell’Aeroporto Gino Lisa di Foggia».

Inizia così, con un tono all’insegna dell’ottimismo e della positività, la nota diffusa da Sergio Venturino, Presidente del Comitato Vola Gino Lisa. Finalmente sembrano esserci buone notizie per lo scalo foggiano, dopo un periodo di silenzio e riflessione, con un clima di rinnovata collaborazione e ritrovata serenità con la Regione Puglia.

«Come già detto qualche giorno fa, il Comitato “Vola Gino Lisa” sta acquisendo in rapida successione informazioni a riguardo la positiva operatività del Presidente Emiliano, del Vicepresidente Piemontese e di Aeroporti di Puglia affinché partano i primi voli dal Gino Lisa. Il 9 febbraio, solo pochi giorni fa, avevamo usato l’espressione “in tempi ragionevoli” suscitando, tra l’altro, curiosità e… ironica critica e scetticismo…Oggi, quell’aggettivo “ragionevoli” scompare dal nostro linguaggio e da questo Comunicato tramite il quale continuiamo sulla strada del condividere, come sempre, le concrete informazioni in nostro possesso. Per la verità non solo informazioni in nostro possesso ma anche testimonianze dirette, in linea con il coinvolgimento diretto che il Comitato “VGL” in questo periodo sta apprezzando nel corso dei rinvigoriti rapporti e della sinergica e proficua collaborazione con i vertici della Giunta Regionale Puglia e il management di Aeroporti di Puglia per l’ormai prossima vera apertura operativa dell’aeroporto tramite l’avvio dei voli di linea».

«In questo clima, collaborativo e propositivo, questa mattina, il Comitato “VGL” è stato l’unico soggetto terzo ad essere invitato, e a partecipare, alla Audizione della Seconda Commissione Consiliare della Regione Puglia. Lo stesso Vicepresidente Piemontese a margine dei lavori ha evidenziato il continuo impegno profuso dal Comitato».

«”La prossima estate puntiamo ad avere un volo dall’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia da e verso Milano”. Lo ha detto il Vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Infrastrutture Raffaele Piemontese intervenendo, appunto, ai lavori di stamane della Seconda Commissione del Consiglio regionale pugliese».

«“A breve Aeroporti di Puglia SpA diffonderà un call per lo sviluppo del traffico aereo da e per Foggia, sostenuto da incentivi economici per la fase di startup operativa”, ha aggiunto Piemontese, sottolineando “l’obiettivo politico espresso con forza dalla Presidenza della Regione Puglia, con in testa il presidente Michele Emiliano che ha lavorato in prima persona, e l’obiettivo aziendale perseguito con un lavoro intenso dal management di Aeroporti di Puglia per volare da Foggia”».

«Piemontese ha ripercorso rapidamente il lungo e difficile lavoro che “ha resuscitato quello che era un cadavere, concretizzando, dopo 25 anni di chiacchiere, l’allungamento a 2 chilometri della pista e il potenziamento infrastrutturale dello scalo, premessa indispensabile per renderlo operativo e poter volare.

“Dopo aver raggiunto, tra la fine del 2020 e gli inizi del 2021 quegli obbiettivi, ci siamo concentrati per rendere attrattivo l’aeroporto di Foggia malgrado la durissima crisi mondiale che ha investito tutte le compagnie aeree a causa dell’esplosione della pandemia”, ha evidenziato il vicepresidente Piemontese, osservando che si è svolto e si sta svolgendo “un lavoro silenzioso e improntato alla concretezza, malgrado una serie di polemiche comprensibili ma che, spesso, non tenevano conto delle reali difficoltà di mercato”.

“Il mercato lo stiamo sollecitando – ha concluso Piemontese – e perseguiremo tutte le opportunità possibili, nel pieno rispetto delle attuali leggi e regolamenti europei e nazionali, per disporre incentivi economici che favoriscano l’inizio dei voli per Foggia”».

«A questo punto ci siamo. Con ottimismo possiamo traguardare l’estate del 2022 (pur considerando le criticità Covid) per la rinascita dell’aeroporto di Foggia, a Nord della Puglia, e dell’intera area vasta che si riconosce nei servizi aerei che l’aeroporto potrà fornire».

«Restiamo in attesa come promesso dal Presidente Tutolo di festeggiare tutti insieme al primo volo. Ovviamente noi del Comitato ci saremo!», conclude il Presidente Prof. Sergio Venturino.