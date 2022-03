Gino Lisa, si punta a volare da e per Milano già dall’estate

FOGGIA, 02/03/2022 – “Lo sviluppo della Capitanata non può prescindere da quello dell’Aeroporto Gino Lisa di Foggia, per questo oggi ho invitato in audizione il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, e il vice presidente di Aeroporti di Puglia Spa, Antonio Maria Vasile, per comprendere quali siano le prospettive future per lo scalo foggiano.

È importante capire in quale direzione e con quali tempistiche si sta procedendo, poiché il nostro territorio ha necessità di vedere attivata anche questa possibilità, di cui si parla da tanto tempo, ormai troppo”. Così il consigliere della Regione Puglia, Antonio Tutolo, presidente della II Commissione, al termine dei lavori.

“L’assessore Piemontese – spiega Tutolo – questa mattina ha affermato che sta lavorando in maniera intensa per raggiungere l’obiettivo di far decollare aerei dal Gino Lisa, annunciando che la prossima estate si punta ad avere un volo dall’aeroporto di Foggia da e verso Milano e che ‘a breve Aeroporti di Puglia Spa diffonderà un avviso pubblico per lo sviluppo del traffico aereo da e per Foggia, sostenuto da incentivi economici per la fase di startup operativa’. È importante – conclude Tutolo – che oggi si sia evidenziato in maniera chiara che l’indirizzo politico dato dalla Regione Puglia è che da Foggia si inizi a volare e che il piano di Aeroporti di Puglia è di fare in modo che già agli inizi della prossima stagione estiva si possa avere un volo di collegamento da e per Milano”.