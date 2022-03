Statoquotidiano.it, 2 marzo 2022. “La misura interdittiva della incandidabilità dell’amministratore, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare, e a salvaguardare così

beni primari dell’intera collettività nazionale, beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell’ordinamento”.

Così il collegio dei giudici del Tribunale di Foggia (Antonio Buccaro, Mariangela Carbonelli e Luca Stanziola) sgombra il campo sulla prospettata questione di “legittimità costituzionale”, – sollevata da alcune delle parti del giudizio, ex sindaco di Foggia e consiglieri comunali- circa l’incandidabilità dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose.

Il decreto della prima sezione civile del Tribunale di Foggia è motivato da 74 pagine in cui si riprendono sia la relazione del Prefetto, sia alcune questioni sollevate dalle parti nel procedimento. Incandidabili risultano Franco Landella, Leonardo Iaccarino, Liliana Iadarola, Antonio Capotosto, Bruno Longo, Erminia Roberto, Dario Iacovangelo e Consalvo Di Pasqua. “Sussistono per alcuni dei soggetti proposti concreti, univoci e rilevanti elementi di collegamento diretto ed indiretto degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo mafioso e di forme di condizionamento di alcuni degli amministratori che, indubbiamente, hanno determinato un’alterazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi così da compromettere l’imparzialità nell’azione dell’amministrazione comunale”.

Per Franco Landella il quadro è quello emerso dalle indagini, la contestazione della tangente Tonti e della sua distribuzione a “consiglieri compiacenti” tramite la moglie Daniela Di Donna definita “la cartiera”. Sono indagati nel medesimo procedimento penale per il reato di corruzione, benché per gli stessi non sia stata avanzata richiesta di

misura cautelare, anche i consiglieri comunali Iaccarino Leonardo, Di Pasqua Consalvo, Lucio Ventura e Pasquale Rignanese.

Quando si passa ad esaminare le intercettazioni, scrivono i giuidici “i collegamenti indiretti del sindaco con la criminalità organizzata divengono tangibili”. Si tratta di due episodi risalenti a febbraio 2021 e novembre 2019.

A febbraio 2021 Fabio Delli Carri, pluripregiudicato e condannato per reati di mafia, sapendo che la compagna e consigliere Iadarola avrebbe, di lì a breve, incontrato il sindaco Franco Landella e l’assessore Cinzia Carella, “intima alla compagna di ricordare al

primo cittadino, in termini perentori, di adempiere agli impegni assunti nei “loro” confronti – con espressione gergale, ripetuta in tutta la conversazione, tipicamente paradigmatica della grammatica mafiosa- durante la campagna elettorale”.

“Noi rimaniamo sempre con te fedeli, però, insomma, non è che lo dobbiamo prendere sempre a quel posto noi, anche perché qua, fino a prova contraria, persone che non valgono niente, che tengono due o trecento voti, che hanno sistemati i figli, lo vanno decantando”; Ed ancora, “ce lo dici proprio, gli dici a noi niente? E non te lo stiamo chiedendo per non metterti in difficoltà, però [riferendosi a Landella, n.d.g.] se tu ci dici dammi un nome e poi così, poi me lo devi mettere, perché figure di m…. noi non siamo abituati a farle, capito glielo dici così (…) noi neanche te lo veniamo a chiedere il lavoro, quello e quell’altro, non ti veniamo neanche a mettere in difficoltà, però se tu ci dici una cosa e ce la dai per certa, quella cosa poi ce la devi dare”.

“Questo episodio dà contezza della ‘familiarità’ tra il Sindaco Landella ed il Delli Carri Fabio, come peraltro testimoniato da una foto che ritrae il Delli Carri in compagnia della consigliera Iadarola Liliana, dei consiglieri comunali Di Pasqua, Rignanese e Di Mauro, del Sindaco Franco Landella e di sua moglie, Di Donna Iolanda.

“L’accordo politico intercorso tra il sindaco e soggetti pacificamente legati alla criminalità organizzata (Leonardo Francavilla è infatti reggente della batteria Sinesi-Francavilla; Delli Cari Fabio è ritenuto contiguo alla medesima batteria mafiosa) dimostra, senza dubbio alcuno, la sussistenza di legami dell’ex cittadino con ambienti della criminalità organizzata locale. Invero, le citate conversazioni mettono, in realtà, in luce un accordo politico in virtù del quale alcuni noti esponenti della locale criminalità organizzata hanno dato il loro consenso a procacciare voti all’ex sindaco in occasione dell’ultima tornata elettorale in cambio di vantaggi economici, in un contesto territoriale ove peraltro i gruppi mafiosi hanno manifestato particolare interesse verso le amministrazioni locali, come testimoniato dal recente scioglimento ex art. 143 TUEL dei comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Cerignola”.

L’altro episodio preso in esame è del novembre 2019 presso il Comune di Foggia quando Francavilla Leonardo si rivolse, con toni confidenziali, ad Erminia Roberto e – dichiarandosi espressamente appartenente alla “malavita”. “Da tale conversazione è emerso che il Francavilla si era concretamente adoperato, su richiesta della Roberto, per sostenere il Landella in occasione dell’ultima campagna elettorale (“Votiamo Landella”; “se noi siamo mafiosi, senza offesa, la mafia è politica, poi veniamo noi”, ancora una volta si noti l’utilizzo del “noi”). Ed è ulteriormente emerso che la Roberto, appartenete al medesimo schieramento politico del Landella, riconosciuto il sussidio economico in favore del Francavilla, “lo faceva chiamare, come usava fare con tutti, per consegnargli pro manibus la somma di danaro accompagnando la dazione con la consegna di materiale elettorale”.

Tali conversazioni- ma ci sono pararafi per ogni ex amministratore- “mettono, in realtà, in luce un accordo politico in virtù del quale alcuni noti esponenti della locale criminalità organizzata hanno dato il loro consenso a procacciare voti all’ex sindaco in occasione dell’ultima tornata elettorale in cambio di vantaggi economici, in un contesto territoriale ove peraltro i gruppi mafiosi hanno manifestato particolare interesse verso le Amministrazioni Locali, come testimoniato dal recente scioglimento ex art. 143 TUEL dei comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Cerignola”.

Tutto questo rende evidente e spiega- proseguono i giudici- “l’opprimente presenza dei clan locali in settori economici di primaria importanza e nei servizi pubblici erogati dal Comune, talora piegati agli interessi della criminalità organizzata.

Le situazioni innanzi descritte rendono assolutamente attuale e fondata, nella concreta realtà del territorio foggiano, l’ipotesi della soggezione di amministratori comunali rispetto a quelle logiche “spartitorie” tra vari soggetti contigui od organici alla criminalità organizzata, con il rischio altissimo di compromissione della regolare funzionalità dell’ente, che il primo cittadino, nella sua posizione di garanzia e di primario rilievo per l’ente, dovrebbe garantire.

La mancanza di un filtro tra gli amministratori locali e la malavita ed anzi la loro permeabilità alle logiche corruttive proprie della criminalità organizzata, determina uno stato di precaria funzionalità dell’Ente, in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza di associazioni criminali, come detto”.

