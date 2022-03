Guerra in Ucraina, a Manfredonia il sit in per la pace

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/03/2022 – “Manfredonia in piazza e con un’unica grande voce grida “PACE”, abbracciando forte il popolo ucraino che in città conta su una comunità numerosa e radicata, fortemente preoccupata per quanto sta tristemente succendendo in patria.

Il vescovo Franco Moscone

Chiesa, Giunta ed Amministrazione comunale, scuole, associazioni e società civile per dire stop all’invasione della Russia e alla guerra.

«Delle parole dette mi chiederà conto la storia, ma del silenzio con cui ho mancato di difendere i deboli dovrò rendere conto a Dio». (Don Tonino Bello)

Al sit in della pace sono intervenuti il Vescovo Padre Franco Moscone, Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia , il vicesindaco Giuseppe Basta, il responsabile Caritas diocesana Don Luciano Vergura, la rappresentante della comunità ucraina Oksana Kosmynka, il Direttore diocesano Pastorale sociale Massimiliano Arena, il comitato studentesco. Momento significativo della serata la preghiera del Padre Nostro recitata in contemporanea in italiano ed in ucraino.