StatoQuotidiano.it, 02 marzo 2022. Il complesso industriale della Inside srl a Macchia di Monte Sant’Angelo (Fg), con immobili oggetto di concordato preventivo, è stato acquisito dalla D.C.F. Group di Lucera, per un prezzo di circa 3.800.000 euro.

Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. Si fa riferimento alla procedura di concordato preventivo n.3/2012 “Inside srl”, sezione fallimentare del Tribunale di Velletri, con recente vendita dei beni.

Il complesso industriale della già Inside è presente nell’ex isola produttiva 6 in ZONA ASI, destinata al tempo ad industria del legno ed allestimento navale.

Il complesso industriale “Inside” in area ex Enichem

Il complesso industriale dell’ex azienda del Contratto d’area “Inside srl” in liquidazione (con fallimento n.209/2018 dichiarato il 15.11.2018, giudice delegale: Gelato Elena, Tribunale di Bergamo, curatore il dr. Beretta Gianluigi), è costituito da: 1 Fabbricato uffici a quattro piani, 4 hangar per la produzione, vani tecnici, mensa; marmeria; portineria; cabina elettrica, tettoia aperta non ultimata, un terreno allo stato di fatto viabilità comunale che da accesso al porto.

Da ricordare che all’Inside (di Paolo Bolici) fa riferimento anche il fallimento della Inside International Spa di Anzio (Rm), con fallimento dichiarato l’01.04.2014, n.41/2014.

Gli immobili facenti parte del complesso industriale denominato INSIDE a Macchia sono attualmente identificati con un unico identificativo catastale, e derivano dalla soppressione e/o variazione di precedenti particelle catastali.

Il valore stimato per l’unico lotto di vendita, costituito dai Beni oggetto del concordato preventivo Inside srl, era stato fissato a € 4.579.982,00.

FOCUS DCF GROUP

Per la società che ha acquisito il complesso industriale della Inside: D.C.F. (focus gruppo e società correlate) è l’acronimo di De Cristofaro Francesco, “che grazie alle sue spiccate capacità imprenditoriali nel 1972 fonda l’omonima ditta individuale con attività prevalente di movimento terra, scavi, demolizioni, sbancamenti”. “Una storia che ha portato in questi anni l’azienda a specializzarsi in attività di: manutenzioni – interventi multispecialistici; opere civili, infrastrutture viarie; opere speciali (fondazioni e consolidamenti); trasporti; bonifica siti, decommissioning”.

“Dalla continua e costante evoluzione nasce l’esigenza di trasformare la ditta individuale in una società così che, nel 2009 viene costituita, mediante l’operazione giuridica di conferimento di azienda, la De Cristofaro srl. L’affiancamento generazionale ha proiettato l’azienda verso nuove sfide: piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti speciali non pericolosi; piattaforma di recupero rifiuti speciali non pericolosi (r13-r5); valorizzazione di materie prime seconde; attività di rewilding; riqualificazione di aree industriali dismesse“.

