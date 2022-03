Mafredonia grida PACE. In piazza per dire NO alla guerra in Ucraina

Manfredonia, 02/03/2022 – Una guerra non lascia non lascia indifferenti, e anche i sipontini hanno voluto far sentire la propria voce. Si è svolto ieri a Manfredonia, in Piazza del Popolo nei pressi di Palazzo San Domenico, l’incontro “In piedi costruttori di Pace”, organizzato dall’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo (Ufficio per la Pastorale – Servizio per la Pastorale Giovanile – Caritas) in collaborazione con associazioni e cittadini per manifestare la propria vicinanza all’Ucraina e al suo popolo e per dire basta all’attuale conflitto in corso tra questi ultimi e la Russia.

Un appello che non ha lasciato indifferenti i manfredoniani, che si sono cinti di sciarpe per combattere il gelo di questi giorni e di bandiere della pace e dell’Ucraina accorrendo in massa in Piazza del Popolo.

Presente anche una nutrita rappresentanza del Consiglio Comunale e della Giunta, in testa il Vice Sindaco di Manfredonia, Dott. Giuseppe Basta, per la comunità religiosa l’Arcivescovo di Manfredonia Padre Franco Moscone, il responsabile della Caritas diocesana Don Luciano Vergura, il Direttore diocesano Pastorale sociale Massimiliano Arena e gli studenti di Manfredonia.

Emozioni palpabili, voci rotte e lacrime di dolore e commozione di tutti i partecipanti, specialmente della comunità ucraina di Manfredonia, vera protagonista per il dolore e la fratellanza che in quel momento li univa. Comunità che ha donato alla Città di Manfredonia una bandiera dell’Ucraina cucita a mano e che ora sventola sul balcone del Municipio, poco distante dal tricolore italiano. Oltre alla manifestazione è stata organizzata dalla referente della comunità ucraina di Manfredonia, Oksana Kosmynka, una raccolta di beni di prima necessità alla Chiesa della Santissima Trinità in via Dante, e che saranno inviati in Ucraina per sostenere i suoi cittadini durante la guerra. Numerose le associazioni che hanno voluto contribuire in tal senso.

Il Vice Sindaco Basta ha aperto la manifestazione: “Vediamo padri di famiglia, civili e militari, che imbracciano le armi per difendersi e salutano le proprie famiglie non sapendo se torneranno. È l’inizio di una guerra per scopi personali, inaccettabile nel 2022. La storia ci insegna che quando scoppia la guerra ci sono solo vinti e nessun vincitore. La guerra silenziosa del Covid, di cui stiamo per intravedere la fine, sta lasciando spazio ad una guerra rumorosa, che non possiamo lasciarci alle spalle. Noi che viviamo qui siamo fortunati. Siamo e saremo sempre al fianco della popolazione ucraina. Voglio citare Maria Montessori: Tutti parlano di pace, ma nessuno educa alla pace.‎ Le persone educano alla competizione e questo è l’inizio di qualsiasi guerra.‎ Quando educhiamo a cooperare ed essere solidali l’uno con l’altro, quel giorno, educheremo per la pace. Non saranno queste manifestazioni a cambiare le sorti della guerra, ma potranno dare una luce di speranza e di pace”.

Il Sindaco Gianni Rotice si è unito alla cittadinanza in collegamento telefonico: “Grazie di cuore a tutti. Un saluto al Vescovo e ad Oksana, che si è prodigata per la raccolta di beni e con cui abbiamo sollecitato le comunità intorno Manfredonia per unirsi a questa iniziativa. Tutti noi della Capitanata stiamo dimostrando la nostra unione e la nostra solidarietà. Ringrazio Oksana da parte dell’Amministrazione e ringrazio la comunità ucraina di Manfredonia per aver cucito la bandiera che sventola oggi a Palazzo di Città, segno di vicinanza e partecipazione, ma soprattutto di condivisione del dolore per ciò accade. Siamo uniti contro la guerra e uniti per creare percorsi di pace. Ai ragazzi presenti chiedo di costruire un mondo migliore e più virtuoso insieme a noi.”

E sono stati proprio i ragazzi a prendere la parola tramite il rappresentante degli studenti dell’Istituto Roncalli: “Sono felice di vedere la piazza piena. Vorremmo esprimere il nostro pensiero tramite la lettura di un testo di Primo Levi, poche parole ma che valgono più di mille: Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici: considerate se questo è un uomo che lavora nel fango che non conosce pace che lotta per mezzo pane che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome senza più forza di ricordare vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d’inverno. Meditate che questo è stato: vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore stando in casa e andando per via, coricandovi alzandovi; ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Esprimo personalmente la mia più grande vicinanza alla comunità ucraina e alla loro nazione. Slava Ukraini!”

Un grido di battaglia che ormai da una settimana tutti conoscono, “Gloria all’Ucraina”, che ha smosso la comunità, dando poi l’input all’intervento di Oksana, un discorso lento e commosso, che univa il freddo alle lacrime di dolore: “E’ arrivata la guerra in casa nostra, e non ce lo aspettavamo. Bombe sulle teste, carri armati che sfilano sulle nostre terre, bambini che devono nascere in metropolitana, malati senza cure. Hanno quasi azzerato Kharkiv. Siamo un popolo di pace che non ha mai voluto la guerra. Vogliamo la nostra sovranità. Ogni padre di famiglia non sa se tornerà a casa e i nostri figli cercano rifugio in altre nazioni. Grazie per le porte aperte delle altre nazioni e al mondo che ci dà ospitalità. Speriamo che tutto questo finisca al più presto. Abbiamo avuto modo di vedere che il nostro presidente è un grande uomo. Ringraziamo l’Italia, il Sindaco e la Città di Manfredonia per esserci vicini”.

Una piazza uniti sotto la bandiera della pace e che ha visto italiani ed ucraini recitare insieme, nelle rispettive lingue, il Padre Nostro. Preghiere, canti, abbracci che hanno animato i cuori di tutti e che hanno portato poi alla conclusione della serata da parte dell’Arcivescovo Padre Franco Moscone: “Per fermare la guerra serve far cessare gli alimenti che la nutrono: le armi e il pensiero armato. Ci si chiede dove è Dio durante la guerra, ma la vera domanda dovrebbe essere perché non abbiamo soldi per sconfiggere la fame e le malattie ma li abbiamo per andare in guerra in quelle terre che soffrono la fame e le malattie. Non è una domanda religiosa ma è una domanda profondamente umana e che parte dal cuore di Dio, che ci chiederà conto di tutto questo. Usciamo dall’ipocrisia.

La migliore politica, come dice Papa Francesco, è quella che dichiara la pace e disarma le mani e i cuori. Mai come ora abbiamo bisogno di disarmare, di offrire solidarietà, accoglienza, vicinanza. In questo angolo di Golfo la nostra città vuole dire basta alla guerra, sì alla pace. Di queste guerre siamo anche noi responsabili, che costruiamo e vendiamo armi, armi italiane in mano ai russi, vendute a Putin. Uscendo dall’ipocrisia risponderemo ai veri bisogni dell’umanità di oggi. Il virus più grande che c’è adesso non è il Covid, ma il pensiero scorretto di chi attacca e crede di vincere con la violenza. Diciamo forte che vogliamo la pace, il profumo dell’amore e il gusto del tenerci insieme uniti. Siamo più forti di un esercito che spara.”

Viva la Pace!

A cura di Piercosimo Zino