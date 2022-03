Manfredonia, Ordinanza di immediata cessazione attività di una sala giochi

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/03/2022 – “IL DIRIGENTE Vista la nota della Polizia di Stato, con la quale è stato accertato che presso il locale (in zona centrale,ndr) veniva esercitata l’attività di sala giochi. Specificatamente, è stato accertato che nel locale erano presenzi avventori e apparecchi da gioco slot, e che lo stesso locale era ubicato alla distanza di 220-230 m dai luoghi di culto.

Atteso che, sulla base degli atti d’ufficio, non risulta che l’interessato sia titolare di autorizzazioni ai sensi dell’art.86 del TULPS, conseguentemente la scia non ha alcuna efficacia ai fini dell’installazione di newslot e apparecchi per il gioco.

Ritenuto, pertanto, necessario prescrivere la cessazione immediata dell’attività di sala giochi abusivamente intrapresa. ORDINA l’immediata cessazione dell’attività di sala giochi, in quanto condotta in difetto di autorizzazione. AVVERTE che l’inottemperanza al presente ordine sarà sanzionato ai sensi dell’art.650 del C.P. Copia della presente sarà trasmessa agli organi di vigilanza e controllo. Il Comando di Polizia Locale è incaricato di far rispettare l’esecuzione della presente ordinanza”.

Il Dirigente a.i. F.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda.

[Atto] » Ord_46.pdf