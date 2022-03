Marco Gallifuoco, un sipontino con la palla ovale. Dalla mischia ai successi in panchina

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 2 Marzo 2022. Di sport da far praticare ai propri bambini ve ne sono tanti ma se qualcuno mi domandasse quale disciplina far provare, nonostante in Italia sia poco conosciuto, non esiterei a rispondere: il Rugby. Rugbysti si può diventare a qualsiasi età, dall’infanzia all’età adulta e una cosa è certa: se lo diventi, non potrai mai più farne a meno e lo resti per sempre.

Diventa uno stile di vita, non solo un semplice atleta, amatoriale o professionista. Lo si è nella vita di tutti i giorni, in famiglia, tra gli amici, anche nel prestare supporto ad uno sconosciuto per strada. Sì, supporto che è la parola chiave di questa disciplina affascinante, dato che qualunque singolo, ancorchè campione non sarà mai determinante in campo per vincere un match. 30 uomini sul terreno di gioco, 15 per parte, che battagliano su ogni palla, combattono, corrono e sognano, come una bella metafora di vita.

Un modus vivendi che insegna l’altruismo, il non mollare mai, l’amicizia e la capacità di scelta. Valori di vita che superano il pregiudizio di sport violento, come tanti erroneamente lo considerano. Di tutto questo ne abbiamo parlato, per Stato Quotidiano, con Marco Gallifuoco, un ragazzone sipontino che ha scelto, come percorso sportivo, proprio la magia della palla ovale.

Come è nata la sua passione per il rugby?

“La passione è nata guardando le rarissime volte che trasmettevano le partite di rugby della nazionale nei periodi pre 6 nazioni. La sfida continua è l’aspetto che mi ha sempre affascinato di questo sport. Il mio rammarico è stato quello di non poterlo praticare in quanto in Puglia nel periodo 1998 – 2000 la squadra più vicina era a Bari. Ho iniziato a frequentare l’ambiente rugbistico nel 1999 a Roma nel Cus Roma Rugby. Ho potuto allenarmi e giocare solo nel 2009 nel Lagaria Rugby Rovereto, che mi ha portato nel 2011 a giocare metà stagione presso il Cus Foggia Rugby e a riportare la palla ovale a Manfredonia, grazie ad un’iniziativa di Raffaele Gramazio e di Domenico Arpano. A Manfredonia mancava un allenatore e ho iniziato ad allenare i primi ragazzi che poi hanno giocato nel campionato serie C regionale Cus Foggia Rugby. Quindi giocavo a Foggia ed allenavo a Manfredonia”.

Ripercorriamo brevemente la sua carriera da giocatore e attualmente da allenatore. Quali le tappe più significative?

“Le tappe più significative sono state di formazione come giocatore di mischia presso il Lagaria Rugby Rovereto e anche come giocatore. Il presidente Davide Murari mi diede la possibilità di prendere il cartellino federale di allenatore e di muovere i primi passi, come tale, nella società di Rovereto. Per motivi di lavoro ho dovuto spostarmi a Manfredonia dove ho continuato la mia passione nel 2011 giocando nel Cus Foggia e di riportare il rugby a Manfredonia. Il primo a portarlo è stato Giuseppe Marasco nel 1980. Io ho riportato la palla ovale sui campi dell’Ungaretti, della Croce, della Pineta di Siponto e per un breve periodo al Miramare. Poi il trasferimento lavorativo ad Ancona e lì ho continuato come allenatore della U14 dell’Unione Sportiva Anconitana, negli anni successivi U16 ad Ancona, arrivando primo nel secondo girone regionale. Nella stagione 2018 allenatore e direttore tecnico dell’Unione Rugbistica Anconitana, centrando la salvezza storica in serie C1 e ho potuto collaborare con il titolato allenatore del Colorno Rugby, Umberto Casellato. Dal 2020 nello Jesi Rugby 70′ aiuto gli allenatori del minirugby, come secondo soprattutto tra l’U13 e U11. Settore importante per qui nascono i futuri giocatori della prima squadra”.

Marco, da tecnico anche di ragazzi, quali sono dei buoni motivi per praticare il rugby?

“Il rugby è uno sport di squadra di combattimento. Ogni giocatore è fondamentale. Qui si impara la disciplina, il senso del dovere, il sostegno dei propri compagni e il rispetto degli avversari. Bisogna sempre portare la palla oltre la linea di difesa, avanzare, pressare, dare sostegno al portatore per andare a fare meta. La meta è fatta dall’azione corale della squadra e non dal solo giocatore che la schiaccia dopo la linea. I ragazzi imparano a giocare in squadra, a collaborare tra loro, a capire che solo con il sacrificio si può andare in meta e solo con il sostegno dei propri compagni nel rispetto degli avversari e delle regole di gioco. Nel rugby l’arbitro è sacro, altrimenti sarebbe una baruffa in campo. Il rugby non crea buoni giocatori, ma cittadini”.

Quella della palla ovale è una disciplina in crescita in Italia, come dimostra l’ingresso della nostra nazionale nel 6nazioni. Secondo lei, perché nel territorio foggiano e nel sud in generale, a differenza di altre parti d’ Italia fa fatica ad esplodere?

“Domanda dalle 100 pistole. Purtroppo è uno sport poco conosciuto a livello nazionale e i media ne danno poco spazio. Quindi è difficile conoscerlo in zone dove non è praticato. A Manfredonia ho dovuto riscontrare mancanze di risorse e di strutture, diffidenze in questa disciplina da parte degli adulti, che lo eternamente scambiano con il Football Americano e lo considerano uno sport estremamente violento. Diffidenza verso il nuovo. Comunque il male della federazione è stato anche quello di investire risorse all’alto livello e poco nel rugby di base. Speriamo che il nuovo presidente Marzio Innocenti inverta la tendenza”.

Quali sono i suoi progetti futuri e le sue ambizioni in ambito sportivo?

“Il mio futuro è quello di continuare ad allenare le giovanili dello Jesi Rugby a formare ragazzi per la squadra senior ma soprattutto bravi atleti e bravi cittadini. Una mia soddisfazione di questi giorni è stata quello di assistere all’esordio nella serie B di Jesi, di un mio atleta Diego Martedì, ragazzo che la mamma e il papà me lo hanno affidato dall’età di 13 anni, e che ho allenato in U14 e in U16 . Grazie agli allenatori dello Jesi nelle persone di German Greco e Mariano Fagioli, lo hanno affinato tecnicamente e dato la possibilità di farlo esordire in prima squadra. Un cerchio che si chiude come allenatore”.

Di quanto ha bisogno, in questo momento storico, la gente del “terzo tempo”?

“Di tutto il terzo tempo possibile. Una partita tra la nazionale Russa e quella Ucraina si svilupperebbe in 80′ di lotta e combattimento, ma con un solo grande e unico terzo tempo tra giocatori, allenatori, arbitri e supporter tutti. Una birra calma sempre tutti gli animi. Rispetto per sé stessi, per i propri compagni e nei confronti degli avversari è la parola d’ordine di questa disciplina sportiva”.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 02 Marzo 2022.