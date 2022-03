Miglio contro lo spopolamento: “5mila euro per vivere a San Severo”

Statoquotidiano.it, San Severo (Fg), 2 marzo 2022 – “Contributo fino a 5 mila euro per chi trasferirà la residenza a San Severo. Contributo a fondo perduto di 7.500,00 euro per nuove attività commerciali, artigianali ed agricole che diventano 20.000,00 euro se insediate nel centro storico della città. Dopo la approvazione del bilancio in Consiglio comunale, saranno pubblicati gli avvisi per partecipare”. A darne notizia è il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio.

“Saranno finanziate, fino ad esaurimento fondi, le domande secondo un rigoroso ordine di arrivo”, aggiunge Miglio.

“Stamattina con delibera di Giunta abbiamo preso atto del finanziamento del Ministero per il Sud per poco meno di 900 mila euro in tre anni ed abbiamo formulato detta proposta che, iscritta a bilancio di previsione, dovrà trovare definitiva approvazione in Consiglio comunale”, conclude il sindaco di San Severo.