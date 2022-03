“No alle censure” (VIDEO)

“Non solo essere un russo vivente è una colpa in Italia, ma anche essere un russo morto.

Quanto sta accadendo in Ucraina è drammatico, ma quanto accade in Italia è antidemocratico “.

Così commenta lo scrittore e docente Paolo Nori, dopo essersi visto rinviato dall’Università di Milano Bicocca, un ciclo di 4 lezioni sui romanzi di Dostoevskij. Docenti censurati, direttori d’orchestra e artisti a cui è proibito esibirsi, cittadini rifiutati dagli hotel.

Attualmente è in atto una politica di svuotamento di anime e cervelli che sta progredendo verso la polarizzazione della società, fornendo per ogni argomento una narrazione ufficiale della verità , monolitica ed assoluta, alla quale tutti, senza porsi dubbi, si devono adeguare, mentre chi prova ad aprire il ben che minimo ragionamento viene condannato e mandato in pasto alla gogna mediatica.

Basti pensare anche a ciò che è accaduto a Montanari, Barbaro Gobbetti, ed altri giornalisti che hanno argomentato sulla guerra in Ucraina uscendo dalla narrazione ufficiale pro Nato.

Si sta andando incontro all’isolamento di un etnia,

la cui unica colpa è quella di essere RUSSA, e se non ci si fermerà in tempo da questa deriva socio-culturale difficilmente si potrà tornare indietro.

Né con gli uni, né con gli altri,

ma solo dalla parte delle PACE.

A cura di Filippo Lupoli, 02 marzo 2022.