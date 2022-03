“Pensavamo ad una guerra lampo” le parole di un soldato russo catturato

“Putin pensava di prendere l’Ucraina in tre giorni. Le scorte di viveri che ha distribuito ai suoi soldati quando li ha inviati a combattere” bastavano per quel lasso di tempo. “Per ordine della massima dirigenza della Federazione russa”, inoltre, i militari “sono stati privati ;;di cellulari e documenti”. Sono le parole di un militare russo catturato e trasmesse in un video pubblicato su Telegram dal Servizio di sicurezza di Kiev.

A riportare la notizia è l’ANSA: “Il soldato compare seduto, con le mani legate dietro la schiena e con una benda vistosamente insanguinata intorno alla fronte”.