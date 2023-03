Manfredonia, cittadino disperato: “Basta! Furti continui all’esterno di una scuola. Intervenite!”

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/03/2023 – Furti nelle auto davanti ad una scuola che andrebbero avanti da più di 6 mesi. Secondo una segnalazione giunta alla redazione di Statoquotidiano.it. nei pressi della scuola San Giovanni Bosco a Manfredonia, proprio all’uscita dei bambini, tra le 13/13:20, si aggirerebbero uno o più individui che, in maniera quasi invisibile, romperebbero i vetri delle auto, rubando borse o altro nelle auto.

“Personalmente oggi ho assistito – spiega un cittadino di Manfredonia- ad una signora e alla sua nipotina piangere disperate, avendo ricevuto questo danno”. “State molto attenti – aggiunge- a non lasciare borse o buste in auto. Le zone interessate dai furti sono il parcheggio e le vie vicino alla scuola e si spera in un ulteriore servizio delle Autorità nel sorvegliare oltre l’entrata anche l’uscita.

La gente rimane sempre più spaventata e Manfredonia andrà verso una fine e non una rinascita. Grande rammarico e spero che i malviventi siano presi perché questa storia si sta ripetendo più volte da settembre, aggiungendosi anche agli elevati furti di auto. Nessuna risposta da parte delle Autorità Competenti”.