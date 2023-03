Manfredonia guarda all’Europa per intercettare nuovi finanziamenti

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/03/2023 – Manfredonia guarda all’Europa per intercettare ulteriori bandi e finanziamenti per lo sviluppo del territorio e la crescita del tessuto imprenditoriale.

Lo scorso martedì, l’Assessore Antonella Lauriola (Risorse Finanziarie e Programmazione) ha preso parte alla seconda tappa del Laboratorio Europa di Confcommercio Foggia, che ha visto il coinvolgimento delle Amministrazioni locali. Con la consulenza di Roberta Mancia, esperta di progettazione comunitaria, assessori e dirigenti hanno potuto discutere su finanziamenti in essere, difficoltà quotidiane, strategie e spunti per la realizzazione di nuove operatività per le città.