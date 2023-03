Manfredonia. Un affettuoso ricordo dell’amico rag. Matteo Orlando

StatoQuotidiano.it, 02 marzo 2023. Quando ci lascia un amico fraterno, con il quale hai condiviso in gioventù esperienze indimenticabili, è difficile trovare le parole giuste che possano colmare il vuoto che per sempre ti rimane. Ma per tenere vivo il ricordo di una persona cara, per noi credenti, è continuare a vivere con gioia, sicuri che un giorno ci ritroveremo.

Con il rag. Matteo Orlando, classe 1947, abbiamo condiviso negli anni ’60-‘70, indimenticabili anni della nostra gioventù presso la Parrocchia S.Michele nel quartiere Monticchio. Ricordo che con Matteo ed altri amici fondammo l’Azione Cattolica S.Michele, che vide dopo mesi l’aggregazione di numerosi giovani del quartiere Monticchio.

Nei primi anni ’60, prima della nostra adesione alla Parrocchia S.Michele, con Matteo, abbiamo giocato a calcio, prima nella squadra giovanile dell’Azione Cattolica Stella Maris, poi nella squadra juniores “Gioventù” gestita da un certo Antonio Simone detto “don Andonje”, e successivamente, nelle file giovanili del Manfredonia Calcio.

In seguito, per alcuni anni abbiamo fatto parte della squadra di calcio del S.Michele, e partecipato ai vari accesi tornei di calcio estivi juniores e seniores, tenuti a Manfredonia e in altri paesi della nostra Provincia, sui polverosi campi in terra battuta. Matteo, giocava nel ruolo di centravanti ed era un veloce attaccante di manovra (come si diceva un tempo) con il fiuto del gol. Presso la parrocchia San Michele, Matteo, sempre serioso e preciso nei suoi comportamenti, ha avuto il ruolo di coordinatore delle varie iniziative, tenute con la collaborazione di don Michele Ciccone (parroco) e don Nicola Ferrara (vice parroco), Vincenzo Robustella, Giacomo Salvemini, Franco Guerra, Peppino Prencipe, Orazio La Torre, Lello Di Iasio, Donato Notarangelo Tonino Salvemini, Franco Fortunato,Tonino Angelillis, Saverio Di Bari, Michele Iaconeta, Matteo Trimigno,Giovanni Impagnatiello, Matteo Palumbo, Tonino Angelillis, Matteo e Peppino D’Errico ed altri amici.

Furono anni bellissimi, quelli trascorsi in gioventù presso la Parrocchia S.Michele. Sempre con Matteo ed altri giovani della Parrocchia S.Michele, organizzavamo campeggi estivi, gite a piedi e in autobus, serate danzanti a Carnevale nel salone dell’Azione Cattolica, allestivamo presepi e sepolcri nella nostra Chiesa. Ricordo un anno, che mentre stavamo costruendo l’impalcatura per il sepolcro nella nuova chiesa di S.Michele, Matteo cadde rovinosamente dall’alto della struttura sepolcrale, sui banchi della Chiesa e fortunatamente rimase illeso.

Sempre presso la ex chiesetta di S.Michele, sconsacrata e adibita per le attività ludiche e come sede dell’Associazione Cattolica, con Vincenzo Robustella, Giacomo Salvemini, il compianto Pasquale Rignanese, Peppino Prencipe e amici musicisti di Robustella di Foggia, si organizzavano serate con spettacoli musicali e di arte varia.

Quando, nella parte sottostante, della nuova chiesa di S.Michele, furono ultimati i lavori scavo e di sistemazione della sala adibita a teatro, con il prof. Saverio Guerra (musicista, compositore, autore di commedie in vernacolo e regista), e con il direttore didattico, prof. Tonino Valente (regista e autore di lavori teatrali), furono allestite commedie brillanti in vernacolo, in lingua e rappresentazioni religiose, dove anche l’amico Matteo si cimentò come attore.

Mentre con il geometra Vincenzo Robustella (musicista e presentatore) si organizzavano spettacoli musicali e di arte varia, in particolare, in occasione della “Festa della Mamma” che aveva luogo solitamente nel mese di maggio. Sempre Robustella, con la collaborazione del M° Giovanni (Nino) Totaro e il suo complesso, fu l’autore e il conduttore della manifestazione culturale e musicale a quiz, per i ragazzi delle scuole elementari intitolata: “Un, due e tre…io lo so!”.

Nel corso della gara tra le scolaresche, Matteo insieme a Tonino Salvemini, tennero l’incarico di giudici di gara. Sempre presso la parrocchia S.Michele, avevamo una corale, composta da talentuosi musicisti e vocalist, dei quali voglio ricordare: il prof. Saverio Guerra (bravissimo organista, compositore, direttore di corali, studioso del vernacolo e autore di canzoni e commedie brillanti).

Questi, che si trasferì molti anni fa a Codroipo(UD), dove è stato docente di lettere e poi dirigente scolastico di scuola media, è stato l’autore della popolare commedia in vernacolo: “U camurriste de Manfredonje” rappresentata con successo per anni a Manfredonia.

Purtroppo, anche Saverio Guerra, è venuto a mancare qualche mese fa. Di quella corale “S.Michele”, facevano altresì parte: Vincenzo Robustella (suonatore di chitarra); il maestro Peppino Palomba (tenore); Nicola Tricarico (organista e cantore); don Biagio Grilli (vocalist); Matteo Orlando (vocalist); Matteo Tomaiuolo (vocalist); lo scrivente (vocalist) ed altri. Ricordo, che la celebrazione della Santa Messa domenicale che aveva luogo alle 11, vedeva la chiesa S.Michele Arcangelo gremita di fedeli. Fummo i primi a Manfredonia, agli inizi degli anni ’60, ad eseguire “La Messa Beat” in una chiesa locale, con organo e strumenti acustici.

Nel 1972 con la corale S.Michele, in occasione della Prima Messa celebrata a Roma da don Matteo D’Acierno, ci esibimmo nella chiesa di Santa Maria delle Fornaci. Sempre in quegli anni, con la corale “S.Michele” fummo invitati a cantare con la corale in una chiesa di Lecce, in occasione della Prima Messa celebrata da don Antonio Micali.

Una cosa che voglio ricordare, a proposito delle nostre esibizioni nelle Chiesa, che durante le celebrazioni religiose, ogni tanto, facevo fulminanti battute, con il gruppo degli amici che ridevano a crepapelle. Matteo, che aveva un comportamento sempre serioso, mi redarguiva ogni volta, e mi frenava dicendo: “Francò avaste!”.

A tal proposito, voglio raccontare quello che accadde un Giovedì Santo con il parroco della Chiesa S.Michele don Michele Ciccone. Questi, mentre effettuava il rito della lavanda dei piedi, misi il piede nell’acqua, e constatato che era fredda, mi rivolsi a don Michele e gli dissi: “Madò, don Mecò, che ji a ghiaccire de De Cristofere!”.

Matteo Orlando, che era seduto al mio fianco, che è stato sempre compassato nei suoi comportamenti, lo stesso Don Michele che celebrava il rito religioso e tutti gli altri amici che rappresentavano gli apostoli, ai quali il nostro Parroco doveva lavare i piedi, scoppiarono in una generale risata irrefrenabile, che contagiò anche tutta la Chiesa.

L’amicizia, fraterna con Matteo e gli altri giovani che frequentavano la parrocchia S. Michele, è continuata, negli anni, anche quando ci allontanammo per motivi vari, dalla Parrocchia di S.Michele.

Tant’è che con gli amici più cari, nel tempo abbiamo condiviso altri momenti gioiosi e spensierati in occasione di gite e matrimoni dei figli o delle figlie degli stessi amici.

Nel mese di giugno 2022, ci siamo felicemente incontrati l’ultima volta, al matrimonio di mia figlia Federica sposata con un ragazzo di Roma, celebrato in Cattedrale e poi festeggiato presso il Regio Hotel, dove ha partecipato l’amico Matteo con la moglie Angela e alcuni amici di sempre di gioventù: Salvatore e Lucia, Armida e Peppino, Donato e Lucia, Lello e Maria Grazia. L’amico Matteo, nonostante avesse in corso la sua terribile e irreversibile malattia, quel giorno era sereno. Caro Matteo, anche se il tempo è medicina di tutto, la tua dipartita da questa vita, non può cancellare i ricordi di un vissuto e i momenti irripetibili di felicità e di spensieratezza che abbiamo trascorso insieme.

**Il Trigesimo, in ricordo della dipartita del nostro caro amico Matteo Orlando, sarà celebrato domenica 5 marzo 2023 presso la Chiesa di S.Giuseppe alle ore 19,00.

fotogallery a cura di Franco Rinaldi