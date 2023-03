Marasco: “Furti d’auto e ricambi: Cerignola capitale. Il caso della Puglia”

MANFREDONIA/CERIGNOLA (FOGGIA), 02/03/2023 – “Contesto totalmente differente è quello pugliese, in cui le vetture vengono rubate soprattutto per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio.

Qui l’urgenza di rilevare e recuperare l’auto rubata è, se possibile, ancora più elevata. Se non si recupera la macchina entro le 12 ore successive al furto, a essere trovata sarà spesso solo la carcassa del veicolo, depredato di tutti le preziose componenti in vere e proprie centrali di smontaggio allestite in capannoni da sud Foggia, ghetto di Borgo Mezzanone, dai Comuni dei 5 reali siti a finire nella capitale del furto Cerignola, in strutture improvvisate nelle campagne pugliesi.

Ma quali sono i modelli di auto e SUV più rubati secondo i dati LoJack? La top five vede sempre in testa la FIAT Panda, seguita dalla Toyota RAV4, dalle FIAT 500 e 500X e dalla Jeep Compass”. Lo riporta il Generale Giuseppe Marasco.