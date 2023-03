Monte Sant’Angelo, progetto Seasif: “Intervenga la nuova Segretaria Elly Schlein”

Siccome il Progetto Seasif costituisce una seria minaccia per l’ambiente e la salute, ci aspettiamo che, coerentemente, intervenga Elly Schlein sul segretario provinciale del PD D’Arienzo, affinché in qualità di Sindaco di Monte S. Angelo esprima la netta contrarietà alla proposta della Seasif spa. Nessuno può scherzare con la salute delle popolazioni di Manfredonia e di Macchia/Monte S. Angelo. I cittadini di Monte non hanno alcuna intenzione di entrare in “guerra” con Manfredonia. P.S. Partecipate all’Assemblea Cittadina di sabato 4 marzo, ore 18.00, presso la Sala Conferenze delle Clarisse”. Lo riporta l’associazione politico-culturale Armonia.