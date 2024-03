FOGGIA – Resteranno “ad oltranza” in presidio a Foggia gli agricoltori che da ieri mattina protestano contro le politiche Ue.

I manifestanti sostengono che il presidio rimarrà fino a quando non otterranno risposte in merito all’attivazione del ‘granaio d’Italia’, uno strumento normativo che garantirebbe controlli sulle importazioni di grano dall’estero e maggiori tutele per i produttori e i consumatori.

Gli agricoltori sono arrivati in città ieri mattina attraversando la statale 16 a bordo di circa 250 trattori.

Antonio De Rosa, uno degli agricoltori, evidenzia che “non ci sposteremo fino a quando dal governo non arriveranno risposte concrete soprattutto in relazione all’attivazione del granaio”.