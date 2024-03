San Severo. Venerdì 1 marzo a San Severo si è aperto ufficialmente il punto di incontro cittadino: evento da incorniciare che ha visto protagoniste tutte le forze politiche del centrodestra, con la partecipazione all’inaugurazione del progetto politico “SAN SEVERO RITORNERÀ BELLISSIMA”, di cui l’UDC ne è capofila.

In un’atmosfera coinvolgente che ha visto la sede cittadina gremita dentro e fuori, il vice commissario regionale UDC Carlo Laurora, nel suo intervento ha illustrato ai presenti l’importanza della coesione dei partiti di centrodestra in questa tornata elettorale, motivo per cui è indispensabile che si lavori perseguendo tutti insieme gli stessi obiettivi.

“Il grande lavoro di dialogo con tutte le forze politiche di centrodestra e le civiche del territorio svolto dall’UDC in questi mesi ha raccolto i primi frutti. – dichiara Anna Paola Giuliani – La città di San Severo ha bisogno di certezze, una squadra di governo che abbia la capacità di risalire la china dopo un decennio di amministrazione di centrosinistra, che nulla ha fatto per infondere fiducia nei cittadini, attraverso azioni mirate alla crescita del tessuto sociale economico.

Mai come in questo momento c’è massimo dialogo fra gli esponenti del centrodestra cittadino, ne è la prova l’entusiasmo che si respira e il coinvolgimento anche di movimenti civici che vedono l’unica possibilità di un vero cambiamento: la chiave di volta per riportare in auge la città a quando davvero era “BELLISSIMA” come lo era fino a qualche decennio fa. – continua GIULIANI.

Sono affascinata dal claim “SAN SEVERO RITORNERÀ BELLISSIMA” coniato dall’UDC, nel profondere una grande speranza che davvero potrà riportare la nostra città agli anni migliori, anni in cui San Severo era il punto nevralgico dell’intera Capitanata per le sue risorse agricole, artigianali, imprenditoriali e contenitore culturale di inestimabile valore. Con i vertici nazionali, regionali e provinciali del partito UDC, ai quali ripongo la mia massima stima e fiducia, abbiamo avuto interlocuzioni positive che mi hanno spinto ad aderire al progetto in maniera fattiva, entrando a far parte dell’organico, fermamente convinta che si possa fare bene per il futuro della nostra città.

E’ giunto il momento di costruire un grande centrodestra unito con un candidato sindaco unitario che rappresenti al meglio la città di San Severo, per una grande rinascita della città. conclude Anna Paola Giuliani

I coordinatori: Marco Flammia (UDC), Giuseppe Accettulli (Puglia Popolare), Catia Liacono (Regionale Io Sud), Carlo Poppa (cittadino Io Sud), Maria Soccorsa Trombetta (Provinciale Movimento Civico Schittulli), Carmine Soccio, Presidente Tucci Daniele e il segretario cittadino Giuseppe lo muzio (Provinciale Ass. Vittime d’Ingiustizia), Filippo Pisone (Nuovo PSI)