Manfredonia. Gara importante quella tra Barletta e Manfredonia. Sipontini a quota 32 punti, Barletta insegue a 26.

Il tecnico biancorosso Salvatore Ciullo non nasconde le insidie e chiede ai suoi massima concentrazione. “Saremo determinati, dobbiamo meritarci questa piazza”.

“Si, una gara speciale per me. Ho passato due anni belli, ho lasciato tanti amici. Domani andiamo lì per giocarci la salvezza, con loro. Sicuramente loro avranno molte motivazioni. Saranno spinti dal loro pubblico, ma ci siamo preparati bene. Vogliamo mettere in cascina ulteriori punti salvezza”, ha detto invece mister Cinque.