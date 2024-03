FOGGIA – Da una parte una squadra che vuole continuare a lottare per il secondo posto in classifica, dall’altra una formazione che dopo tre vittorie consecutive ha messo nel mirino i playoff.

Al ‘Vigorito’ va in scena Benevento-Foggia, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C.

Una partita che vuol dire molto per entrambe le squadre.

Le due formazioni, in Lega Pro, non si sfidano in Campania dal settembre del 2015.

Benevento-Foggia, le possibli scelte di Auteri

Gaetano Auteri si affida al suo solito 3-4-3 davanti al proprio pubblico.

Davanti a Paleari, spazio a Berra, Terranova e Capellini. Sulle fasce agiranno Simonetti e Masciangelo, con Pinato e Nardi favoriti per una maglia da titolare in mezzo al campo. Ciciretti e Ciano agiranno in attacco insieme all’unica punta Eric Lanini.

Pronti a subentrare dalla panchina Ferrante, Marotta e Starita.

Foggia, la probabile formazione dei rossoneri

Modulo a specchio per la formazione di Mirko Cudini. Davanti a Perina ecco Salines, Riccardi e Di Noia. Sulle fasce spazio a Silvestro e Vezzoni.

In mezzo al campo ci dovrebbero essere Tascone e Odjer, protagonisti di queste tre vittorie dei rossoneri.

In attacco, insieme all’unica punta che sarà Santaniello, spazio a Millico e Rolando. Indisponibili Rizzo, Carillo, Marzupio ed Ercolani.

Le probabili formazioni

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Terranova, Capellini; Simonetti, Pinato, Nardi, Masciangelo; Ciciretti, Ciano, Lanini. All. Auteri.

FOGGIA (3-4-3): Perina; Salines, Riccardi, Di Noia; Silvestro, Odjer, Tascone, Vezzoni; Rolando, Santaniello, Millico. All. Cudini.