“La ASL risponde alle preoccupazioni dei cittadini eludendo la reale domanda che è stata posta. A questo punto mi chiedo se non hanno capito o fanno finta di non capire”.

Il consigliere regionale di Forza Italia è coordinatore provinciale del partito, Paolo Dell’Erba, replica alla nota a firma del Direttore Generale della ASL Foggia Nigri ribadendo che il timore della popolazione è per una chiusura prolungata a causa dei lavori e non una chiusura definitiva della struttura di via Grecia a Foggia.

“Che si facciano i lavori non possiamo che essere contenti, ma quello che chiediamo è che vengano fatti progressivamente mantenendo attivi i servizi del Poliambulatorio e del Cup. È così difficile impegnarsi su questo fronte? Ma credono che abbiamo l’anello al naso? Da progetto quanto tempo dureranno i lavori e quali modifiche e servizi offerti in modo specifico alla parte della struttura di via Grecia saranno determinati?”.