FOGGIA – Sono iniziati i “100 giorni per la legalità e la lotta alle mafie” che l’amministrazione comunale ha promosso per segnare una netta cesura con il recente passato, ribadire il suo quotidiano impegno in una direzione obbligata che non ammette deviazioni, e promuovere attraverso una serie di iniziative una campagna di sensibilizzazione ed educazione civica con il pieno coinvolgimento delle scuole.

Il convegno di apertura nell’auditorium della facoltà di Economia ha visto la nutrita partecipazione degli studenti dell’istituto Poerio, che hanno assistito alla proiezione del documentario ‘Brucia la terra’ vincitore del Premio Morrione, presenti gli autori e curatori.

La sindaca Episcopo sindaca, l’assessore alla Pubblica Istruzione Domenico Di Molfetta e l’assessore alla Sicurezza e Legalità Giulio De Santis hanno ribadito la volontà di rendere il Palazzo di Città trasparente e accessibile a chiunque, di mettere in atto una serie di azioni e comportamenti coerenti con la necessità di spazzare via un fenomeno diffuso e spaventoso al punto di oscurare tante realtà positive. E, soprattutto, di non accettare alcun compromesso con la criminalità, organizzata e non.