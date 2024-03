Dopo la convincente vittoria contro il Crotone e la conquista di nove punti consecutivi, il Foggia è pronto a mettere alla prova le proprie ambizioni nel ventinovesimo turno, sfidando il Benevento. La partita si preannuncia impegnativa per i satanelli, chiamati a confrontarsi con una formazione determinata a seguire il ritmo della capolista Juve Stabia.

Il tecnico rossonero, Mirko Cudini, ha dichiarato in conferenza stampa prepartita: “Sappiamo che è una gara difficile, ma ce la giocheremo”.

Il Foggia dovrà affrontare la sfida senza i difensori Carillo e Rizzo, entrambi indisponibili, ma può contare sul rientro di Di Noia, che torna a far parte del gruppo. Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45 e la partita sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su SkySport e Now Tv.

La squadra, inserita nel Girone C della Serie C, cerca di consolidare la propria posizione in classifica e dimostrare che la recente serie positiva non è un caso isolato. La sfida contro il Benevento rappresenta un passo importante per il Foggia nel perseguire i suoi obiettivi nella competizione.