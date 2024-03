FOGGIA – “Come previsto Assaeroporti ha reso noto i dati di gennaio.

Ovviamente la nostra attenzione si è fermata su i dati di Foggia in cui su un totale di 74 movimenti ci sono stati 2555 passeggeri ed in particolare su 68 voli commerciali ci sono stati 2540 passeggeri (i 15 residui sono passeggeri di aviazione generale) con un indice di riempimento pari al 34% .

Il dato in sé conferma un trend non in crescita soprattutto se confrontato con il primo mese dell’anno 2023 dove con soli 60 voli commerciali ci furono 2442 passeggeri con un coefficiente di riempimento maggiore, pari al 37%.

Nonostante l’esistenza di uno zoccolo duro che conferma l’esistenza di una domanda le nostre preoccupazioni hanno purtroppo trovato ragione anche in questo mese.

Ci appare chiaro che le politiche attuate dalla compagnia, con la benedizione di Aeroporti di Puglia, dai prezzi, certamente non competitivi e non alla portata di tutti, al di là del fatto che non si tratti di compagnia low-cost, alle mancate convenzioni nemmeno con il mondo universitario, ai ritardi nei rimborsi, ai pochi voli esistenti (Milano e Torino almeno fino al 4 marzo), alla mancanza di voli internazionali, rischiano di intaccare anche quello zoccolo duro che mantiene costante il valore dei passeggeri in transito per Foggia e di determinare una perdita di credibilità dello scalo Gino Lisa con un concreto rischio di renderlo poco appetibile per la mancanza di opzioni alternative a quella che fra poco sarà l’unica destinazione esistente (Milano).

A Salerno, in un altro distinto “sistema aeroportuale”, sta nascendo uno scalo con l’attivazione di voli low cost e tante destinazioni molto apprezzate e ricercate dai viaggiatori.

Non possiamo non notare oggi queste differenze che purtroppo evidenziano come altrove si investa notevolmente nello sviluppo di un aeroporto anche se parliamo di uno scalo secondario rispetto a Napoli.

A Foggia, in compenso, abbiamo bellissime conferenze stampa.

Sia sempre benedetto, invece, lo zoccolo duro dei passeggeri su cui è fondamentale invece investire non deludendo mai queste aspettative”.

Lo riporta un nota del Comitato Vola Gino Lisa.