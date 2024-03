Manfredonia, via delle Croce, Ph: Luigi Rignanese (immagine d'archivio non riferita al testo)

Manfredonia. “Aveva detto che suo figlio aveva un tumore al cervello, poi l’ho sorpreso con dei gratta e vinci in mano”.

Un cittadino di Manfredonia ha segnalato a StatoQuotidiano un subdolo truffatore che ha sfruttato la buona fede dello stesso.

I fatti

Verso le 11:30 di stamani, nei pressi dell’Istituto Croce, il testimone è stato avvicinato da un uomo di circa cinquant’anni, visibilmente commosso e in lacrime. L’uomo, descritto come “magro, con capelli neri mossi e parlata tipicamente manfredoniana”, ha raccontato una storia straziante riguardante suo figlio malato di tumore al cervello presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo.

Il truffatore, con abilità da attore consumato, ha chiesto disperatamente consiglio su come comunicare alla moglie la notizia, soprattutto considerando che la donna aveva appena perso la madre. Nel corso dell’ingannevole narrazione, ha sollecitato il cittadino onesto a elargire la somma di 25 euro per l’acquisto dei biglietti necessari per raggiungere l’ospedale.

Sensibile alla tragedia, il cittadino di Manfredonia ha offerto la somma richiesta, ricevendo in cambio parole di gratitudine da parte del truffatore.

Poco dopo, il benefattore ritrova lo stesso individuo in un tabaccaio intento a giocare a gratta e vinci.

“I cittadini facciano attenzione a questi truffatori senza scrupoli pronti a sfruttare situazioni drammatiche per fini personali.

La zona in cui l’individuo si aggira è stata identificata principalmente nei quartieri di Croce, cava Gramazio e stazione“.