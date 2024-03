“Nel cognome che ho scelto”, il liceo “Lanza” celebra l’8 marzo con Alfredo Traiano e Lorenzo Sepalone

Nell’Aula Magna di Piazza Italia, l’incontro di sensibilizzazione organizzato in collaborazione con il Comune di Foggia. La dirigente scolastica, Mirella Coli: “Fondamentale educare i giovani a lottare per comunità libere da ogni forma di discriminazione e violenza”.

Venerdì 8 marzo 2024, in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della donna, il liceo classico “Lanza”, in collaborazione con il Comune di Foggia, presenta “Nel cognome che ho scelto”, il toccante documentario di Lorenzo Sepalone che racconta la storia di Alfredo Traiano.

Il momento di riflessione, con inizio alle ore 10.00, sarà introdotto dalla dirigente scolastica Mirella Coli; seguiranno i saluti della sindaca, Maria Aida Episcopo e dell’assessore alla legalità, Giulio de Santis.

Nel corso della manifestazione, Lorenzo Sepalone ed Alfredo Traiano saranno intervistati dalla giornalista e scrittrice Annalisa Graziano, operatrice del CSV Foggia.

Il documentario “Nel cognome che ho scelto” narra la storia di Alfredo, giovane foggiano figlio di Giovanna Traiano, vittima di femminicidio nel 2003 e nipote di Francesco, deceduto nel 2020 a seguito di una rapina. Il film offre uno sguardo intimo sulla sua esperienza di dolore e riscatto, mettendo in luce la straordinaria forza di Alfredo nel suo impegno contro ogni forma di violenza.

L’evento si propone di sensibilizzare gli studenti e le studentesse sul contrasto alla violenza di genere, offrendo al contempo uno spazio per la testimonianza e la riflessione.

“Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro liceo – sottolinea la dirigente scolastica, Mirella Coli – questo importante evento di sensibilizzazione. La comunità scolastica del ‘Lanza-Perugini’ è da sempre impegnata nella promozione dei valori di inclusione e rispetto e riteniamo fondamentale incoraggiare una maggiore consapevolezza sui diritti delle donne e sulle questioni di genere. Crediamo che spazi di riflessione come questo, organizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale, siano indispensabili per educare e ispirare i giovani a lottare per comunità libere da ogni forma di discriminazione e violenza”.