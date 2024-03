LECCE – Tragedia sfiorata nella mattinata di venerdì, a Copertino (in Salento).

Scuolabus comunale pieno di piccoli studenti rimane bloccato tra le sbarre del passaggio a livello.

Fortunatamente non ci sono stati danni o feriti tra i passeggeri.

“Soltanto un grande spavento”. “Mio figlio è tornato a casa in lacrime – racconta una madre – era terrorizzato e non è stato facile calmarlo.

Il conducente del convoglio è stato avvisato e ha prolungato la sosta in stazione per permettere la messa in sicurezza del pulmino.