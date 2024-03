VIESTE (FOGGIA) – Una ruota panoramica, alta 32 metri, farà da cornice, quest’anno, all’estate viestana.

Lo si apprende dalla delibera di Giunta comunale, n. 45, in data di ieri, 1 marzo 2024, con la quale è stata accolta la richiesta pervenuta da Jorge Lorenzo Guerrero, ex pilota di motociclismo nonché ex campione mondiale di MotoGP, di concerto con la Jody Luxury Events s.r.l., che ha proposto per la stagione estiva 2024 l’installazione, appunto, di una ruota panoramica di 32 metri di altezza.

L’area scelta per l’installazione della mega giostra è quella di testata del molo di sopraflutto del porto turistico, nei pressi della banchina destinata all’attracco della motonavi per le Isole Tremiti.

Dalla stessa deliberazione si evince che Jorge Lorenzo Guerrero, nome di fama internazionale nel mondo del motociclismo, sarà presente a Vieste per la cerimonia di inaugurazione (che dovrebbe avvenire nel prossimo mese di giugno).

Lo stesso ex pilota pubblicizzerà attraverso i suoi canali social, non solo la presenza della grande ruota panoramica, ma tutti gli altri eventi che si terranno a Vieste durante la prossima stagione turistica.