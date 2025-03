Mister Zauri intervenuto nel post gara con il Catania ha affermato: “Non sono soddisfatto per il risultato ma sono soddisfatto per il gioco, la prestazione e l’atteggiamento dei ragazzi che da quando siamo arrivati è stato ineccepibile.

Tuttavia, alcune partite bisogna vincere e questa meritavamo di vincerla”. Analizzando il match chiosa: “credo che le occasioni le abbiamo avute quasi tutte noi.

Non ricordo una parata di De Lucia se non per il gol subito. Bisogna migliorare quando abbiamo delle situazioni potenzialmente sfruttabili e non è possibile non fare gol. Dispiace per non aver portato a casa i tre punti”. Sull’operato della squadra precisa:

“Abbiamo avuto una mole dí occasioni e credo che i ragazzi abbiano fatto un’ottima prestazione con un atteggiamento importante”.

Alla domanda su cosa fosse mancato oggi in campo risponde: “la finalizzazione seppur abbiamo creato delle buone trame di gioco ma anche un po’ di qualità nell’ultimo passaggio. Dovevamo fare meglio anche perché il gol preso era assolutamente evitabile, ma le responsabilità sono sempre mie”.