La Cestistica San Severo lotta con orgoglio ma non basta: al termine di una gara intensa e combattuta, la Pielle Livorno espugna il “Falcone e Borsellino” con il punteggio di 84-86.

Una sconfitta amara per i gialloneri, che mettono in campo carattere e determinazione ma pagano alcuni errori nei momenti decisivi. Livorno, una delle formazioni più attrezzate del campionato, conferma la propria esperienza e solidità, riuscendo a rispondere colpo su colpo agli attacchi della Cestistica.

Nonostante il risultato negativo, la squadra di coach Bernardi merita applausi per la prestazione offerta. San Severo ha mostrato intensità, atletismo e un’ottima organizzazione di gioco, tenendo testa per lunghi tratti a una delle migliori formazioni della Serie B Nazionale. Tuttavia, le palle perse e alcune ingenuità nei momenti chiave hanno fatto la differenza, lasciando ai padroni di casa solo il rammarico per un’altra occasione sfumata.

Il match parte con un quintetto rinnovato per San Severo: Bandini in regia, Moffa e Petrushevski sugli esterni, con Abati Touré e Cane sotto canestro. Livorno inizia forte e si porta subito sullo 0-6 grazie ai canestri di Del Testa e Klyuchnyk. La Cestistica fatica a ingranare, ma un timeout di Bernardi riporta ordine e consente ai gialloneri di reagire.

Il primo quarto diventa una battaglia:

San Severo stringe le maglie in difesa e con un break di 12-2 ribalta il punteggio, costringendo Campanella a fermare il gioco. Moffa e Pellicano trascinano i padroni di casa fino al massimo vantaggio sul 22-15, ma la Pielle risponde con la qualità dei suoi esterni e chiude la frazione sotto di due punti (22-20).

Nel secondo quarto, la partita si fa ancora più fisica e intensa. San Severo continua a trovare soluzioni offensive con Gherardini e Igbanugo, mentre Livorno sfrutta i tiri liberi e la precisione di Bugatti per rimanere in scia. Mobio firma una schiacciata spettacolare per il +7 (37-30), ma gli ospiti non si fanno intimorire e chiudono il primo tempo avanti 40-43.

Al rientro dagli spogliatoi, Bandini riporta subito il punteggio in parità, ma la Pielle resta cinica e precisa. Ogni tentativo di fuga di San Severo viene immediatamente respinto dagli avversari, che sfruttano ogni errore per colpire dalla lunga distanza. Il terzo quarto è un’altalena di emozioni, con continui sorpassi e controsorpassi che tengono il pubblico con il fiato sospeso.

L’ultima frazione si gioca sul filo dell’equilibrio.

La Cestistica prova a scappare con un parziale di 6-0 firmato Bandini e Moffa, ma Livorno risponde con un Leonzio implacabile dall’arco. Quando i padroni di casa sembrano poter prendere il controllo, gli ospiti trovano sempre il modo di riportarsi avanti, mostrando maggiore freddezza nei momenti cruciali.

A tre minuti dalla sirena, la Pielle prende un leggero vantaggio (+5) grazie alla precisione nei possessi chiave. San Severo non molla e, con una tripla di Moffa, torna sul -1 (77-78), facendo esplodere il palazzetto. Ma la Pielle dimostra di essere squadra di alto livello e, nel punto a punto finale, ha la meglio con una maggiore lucidità nei possessi decisivi.

Il risultato finale di 84-86 lascia tanto rammarico alla Cestistica, che dimostra di poter competere con le migliori del campionato ma fatica a concretizzare nei finali di gara. Quattro sconfitte consecutive pesano, ma vanno contestualizzate: tutte contro squadre in lotta per i playoff. Il gruppo giallonero, il più giovane della categoria, sta crescendo e acquisendo esperienza preziosa.

Ora la testa va al prossimo impegno, in programma il 9 marzo 2025 sul parquet del PalaTagliate di Lucca, dove San Severo affronterà la Fabo Herons Montecatini. Un’altra sfida impegnativa, ma l’Allianz Pazienza ha già dimostrato di poter tenere testa a chiunque. Con la stessa intensità e qualche errore in meno, il ritorno alla vittoria potrebbe non essere lontano.