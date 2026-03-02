Edizione n° 5993

Home // Cronaca // Addio a Jacopo Camagni, talento del fumetto

JACOPO CAMAGNI Addio a Jacopo Camagni, talento del fumetto

Autore apprezzato in Italia e all’estero, capace di lasciare un segno personale e riconoscibile in ogni progetto affrontato

Addio a Jacopo Camagni, talento del fumetto

Jacopo Camagni - Fonte Immagine: sergiobonelli.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Marzo 2026
Cronaca // Primo piano //

Il mondo del fumetto saluta Jacopo Camagni, autore apprezzato in Italia e all’estero, capace di lasciare un segno personale e riconoscibile in ogni progetto affrontato. Nato il 21 dicembre 1977, nel corso della sua carriera ha dato vita a interpretazioni originali di personaggi iconici come Lupin III e numerosi protagonisti dell’universo Marvel Comics, tra cui Occhio di Falco, Captain Marvel, X-Men e Deadpool, confrontandosi anche con l’immaginario epico di Star Wars.

In Italia aveva firmato, insieme allo sceneggiatore Marco B. Bucci, le serie Nomen Omen e Arcadia per Panini Comics, oltre alla serie Simulacri pubblicata da Sergio Bonelli Editore. Proprio Simulacri rappresenta uno dei manifesti del suo percorso creativo, un’opera attenta ai temi dell’attualità e ai conflitti emotivi della generazione cresciuta nell’era dei social, capace di valorizzare ogni componente del team artistico.

Camagni si era formato in un ambiente aperto al dialogo con altri linguaggi espressivi, un approccio che ha arricchito il suo stile e reso le sue tavole riconoscibili per profondità, dinamismo e sensibilità narrativa.

A ricordarlo è stato Michele Masiero, direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore, che ha parlato di un’anima gentile, di un talento immenso e di un professionista rigoroso e appassionato, disposto a dedicare tutto sé stesso al lavoro. Masiero ha rievocato l’inizio della collaborazione con l’autore, prima con un’apparizione su Dylan Dog e poi con la nascita di Simulacri, presentata in uno stand di Cartoomics, momento che segnò l’avvio di un percorso creativo condiviso.

La notizia della sua scomparsa interrompe bruscamente una strada che prometteva ancora molti progetti e nuove storie. Resta l’eredità delle sue opere, destinate a continuare a parlare ai lettori. Alla famiglia di Jacopo Camagni va la vicinanza e il cordoglio della redazione di via Buonarroti e dell’intero mondo del fumetto.

Lo riporta sergiobonelli.it.

