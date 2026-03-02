FOGGIA – Si è tenuta giovedì 12 febbraio, al Museo di Storia Naturale di Foggia, l’assemblea pubblica promossa dal Comitato per la riapertura della Biblioteca “la Magna Capitana” e accolta dalla neo assessora regionale alla Cultura e alle Biblioteche, Silvia Miglietta. Un incontro partecipato, che ha visto per la prima volta la presenza, davanti alla cittadinanza, anche dell’assessore regionale Raffaele Piemontese e del direttore generale di ASSET Puglia, Elio Sannicandro, oltre alla sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e alla direttrice della Biblioteca Gabriella Berardi.

Nel corso dell’assemblea, l’assessora Miglietta ha riconosciuto la gravità del disagio subito dalla comunità della Capitanata per la prolungata chiusura del principale presidio culturale cittadino, sottolineando come, in situazioni del genere, la politica sia chiamata ad assumersi le proprie responsabilità.

Lavori sull’antincendio: consegna il 2 febbraio, obiettivo riapertura tra aprile e agosto

Miglietta e Piemontese hanno quindi annunciato l’avvio dei lavori sull’impianto antincendio, ufficialmente consegnati all’impresa il 2 febbraio. Il cronoprogramma presentato prevede la riapertura del piano terra e del primo piano (sale lettura e consultazione) nel mese di aprile, mentre il piano interrato – dove sono custoditi archivi e fondi – dovrebbe tornare fruibile ad agosto.

Sul piano tecnico, Sannicandro e Piemontese hanno ricostruito le criticità che hanno portato alla chiusura della struttura, evidenziando la complessità dell’edificio e attribuendo parte dei ritardi ai tempi necessari per l’ottenimento del parere dei Vigili del Fuoco. È stato inoltre affermato che analoghe tempistiche potrebbero incidere anche sulla fase successiva alla conclusione dei lavori, rallentando l’iter verso la piena riapertura.

Le perplessità del Comitato: “Se i lavori sono eseguiti correttamente, perché nuovi stop?”

Su questo punto il Comitato per la riapertura della “Magna Capitana” ha espresso forti perplessità, sollevando interrogativi considerati essenziali per chiarire i passaggi amministrativi e tecnici: se il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha già espresso parere favorevole sul progetto, e se l’impresa incaricata – Edil Costruzioni S.r.l. – eseguirà correttamente i lavori appaltati da ASSET Puglia per conto della Regione, quali elementi potrebbero generare nuove lungaggini o addirittura un nuovo stop?

Secondo il Comitato, la corretta esecuzione delle opere e il rispetto delle indicazioni progettuali dovrebbero costituire condizioni sufficienti per arrivare al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Durante l’assemblea, tuttavia, alle preoccupazioni espresse da cittadine e cittadini non sarebbero seguite risposte considerate pienamente rassicuranti né indicazioni utili a chiarire le responsabilità che hanno portato alla chiusura della Biblioteca per 940 giorni. L’incontro, in più passaggi, avrebbe registrato una sostanziale “rimpallata” tra livello tecnico-amministrativo e livello politico.

La dinamica dell’assemblea ha avuto un cambio di passo quando l’assessora Miglietta ha accolto la proposta del Comitato di istituire un tavolo periodico di monitoraggio, per seguire gli stati di avanzamento dei lavori e garantire un canale stabile di informazione e confronto.

Il primo appuntamento è stato fissato per domani, 3 marzo, alle ore 13:00, con un sopralluogo all’interno della Biblioteca. Al tavolo, su invito dell’assessora, sono stati chiamati ASSET, la Sezione Sviluppo Innovazione e Reti e i Poli Bibliomuseali della Regione Puglia, la direttrice Berardi e la Provincia di Foggia, che risulta formalmente ancora proprietaria dell’immobile.

Per il Comitato, il tavolo rappresenta uno strumento concreto di partecipazione e cittadinanza attiva e potrà servire ad acquisire informazioni utili anche per sollecitare eventuali sopralluoghi preventivi dei Vigili del Fuoco, passaggi ritenuti determinanti per verificare il rispetto del progetto, delle norme di sicurezza e per favorire il rilascio delle asseverazioni necessarie in tempi rapidi.

Il Comitato ha annunciato che continuerà a informare la cittadinanza sull’andamento dei lavori, con l’obiettivo di verificare che la riapertura avvenga realmente entro i tempi indicati pubblicamente da Regione Puglia e ASSET: aprile per gli spazi di lettura e consultazione, agosto per archivi e fondi nel piano interrato.